България

Кабинетът гласува защита срещу делата „шамари“

Правилата ще важат не само за трансгранични, а и за изцяло национални дела.

Николай Киров Николай Киров

29 юли 2026, 18:42
Кабинетът гласува защита срещу делата „шамари“
Източник: Георги Димитров/Vesti

М инистерският съвет одобри проект за изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), които осигуряват защита по стратегическите дела срещу публичното участие, известни като дела „шамари“. Става дума за явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява, по граждански и търговски дела.

В работата по законопроекта са изследвани доклади и препоръки на Европейската комисия, препоръки на Комитета на министрите на СЕ, анализи на Асоциацията на европейските журналисти, както и опитът на други държави членки на Европейския съюз. С него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2024/1069 на Европейския парламент и на Съвета от 11 април 2024 г. относно защитата на лицата, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява.

Нови законови промени срещу делата "шамари"

Предложените решения в законопроекта надхвърлят изискванията на директивата, като предвиждат, че правилата ще важат не само за трансгранични, а и за изцяло национални дела.

С промени в ГПК в частта за особените производства се въвежда нова глава „Производство поради публичното участие на ответника“. В законопроекта се пояснява, че „публично участие“ е изявление или дейност на физическо или юридическо лице при упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, на свобода на изкуствата и науката или свобода на събранията и сдруженията, както и свързани с това подготвителни и подпомагащи действия, по въпрос от обществен интерес. Детайлно е разписано и кога е налице „въпрос от обществен интерес“ - засягане на основни права, дейности на публични фигури, сигнали или публична информация за корупция и др.

Като мярка за ефективна защита по делата „шамари“ се урежда възможност за прекратяване на производството от съда на ранен етап и в кратки срокове чрез решение по същество, в което се установява очевидната неоснователност на иска, предявен поради публичното участие на ответника.

Другата хипотеза е искът по такова дело да е надлежно предявен и обоснован и едва след като му даде ход, съдът да установи, че производството се води единствено, за да възпрепятства, ограничи или санкционира ответника именно заради публичното му участие.

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Законопроектът изброява определи индикатори за дела „шамари“, като: неравнопоставеност между страните; необоснованост, непропорционалност, или прекомерност на иска или на част от него; множество производства или координирани правни действия, започнати от ищеца или от свързани страни във връзка със сходни въпроси или основани на едни и същи факти; сплашване, тормоз или заплахи от страна на ищеца, включително чрез медийни публикации, икономически или политически натиск; злоупотреба с процесуални права, включително забавяне на производството, избор на съд и други.

Като специална мярка срещу злоупотребата с права се въвежда правилото, че обезпечение на иск в производство поради публичното участие не се допуска, ако не са представени убедителни писмени доказателства от ищеца.

А по искане на ответника съдът може да допусне обезпечение на съдебните разноски, които разумно се очаква да бъдат понесени от него във връзка с участието му в делото. Съдът допуска това обезпечение, ако прецени, че делото е с оглед на публичното участие и е вероятно искът да не бъде уважен.

Решенията на съда ще подлежат на обжалване по правилата на ГПК. Влязлото в сила решение по дело „шамар“ с пълните данни на ищеца да бъде публикувано в Единния портал за електронно правосъдие от съда, постановил съдебното решение.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
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