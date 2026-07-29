Кабинетът гласува защита срещу делата „шамари“

М инистерският съвет одобри проект за изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), които осигуряват защита по стратегическите дела срещу публичното участие, известни като дела „шамари“. Става дума за явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява, по граждански и търговски дела.

В работата по законопроекта са изследвани доклади и препоръки на Европейската комисия, препоръки на Комитета на министрите на СЕ, анализи на Асоциацията на европейските журналисти, както и опитът на други държави членки на Европейския съюз. С него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2024/1069 на Европейския парламент и на Съвета от 11 април 2024 г. относно защитата на лицата, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява.

Нови законови промени срещу делата "шамари"

Предложените решения в законопроекта надхвърлят изискванията на директивата, като предвиждат, че правилата ще важат не само за трансгранични, а и за изцяло национални дела.

С промени в ГПК в частта за особените производства се въвежда нова глава „Производство поради публичното участие на ответника“. В законопроекта се пояснява, че „публично участие“ е изявление или дейност на физическо или юридическо лице при упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, на свобода на изкуствата и науката или свобода на събранията и сдруженията, както и свързани с това подготвителни и подпомагащи действия, по въпрос от обществен интерес. Детайлно е разписано и кога е налице „въпрос от обществен интерес“ - засягане на основни права, дейности на публични фигури, сигнали или публична информация за корупция и др.

Като мярка за ефективна защита по делата „шамари“ се урежда възможност за прекратяване на производството от съда на ранен етап и в кратки срокове чрез решение по същество, в което се установява очевидната неоснователност на иска, предявен поради публичното участие на ответника.

Другата хипотеза е искът по такова дело да е надлежно предявен и обоснован и едва след като му даде ход, съдът да установи, че производството се води единствено, за да възпрепятства, ограничи или санкционира ответника именно заради публичното му участие.

ЕП подкрепи правила за прекратяване на злоупотребите със съдебни дела срещу журналисти

Законопроектът изброява определи индикатори за дела „шамари“, като: неравнопоставеност между страните; необоснованост, непропорционалност, или прекомерност на иска или на част от него; множество производства или координирани правни действия, започнати от ищеца или от свързани страни във връзка със сходни въпроси или основани на едни и същи факти; сплашване, тормоз или заплахи от страна на ищеца, включително чрез медийни публикации, икономически или политически натиск; злоупотреба с процесуални права, включително забавяне на производството, избор на съд и други.

Като специална мярка срещу злоупотребата с права се въвежда правилото, че обезпечение на иск в производство поради публичното участие не се допуска, ако не са представени убедителни писмени доказателства от ищеца.

А по искане на ответника съдът може да допусне обезпечение на съдебните разноски, които разумно се очаква да бъдат понесени от него във връзка с участието му в делото. Съдът допуска това обезпечение, ако прецени, че делото е с оглед на публичното участие и е вероятно искът да не бъде уважен.

Решенията на съда ще подлежат на обжалване по правилата на ГПК. Влязлото в сила решение по дело „шамар“ с пълните данни на ищеца да бъде публикувано в Единния портал за електронно правосъдие от съда, постановил съдебното решение.