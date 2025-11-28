Порои, наводнения, свлачища: Бедственото положение в Югозападна България продължава

П родължаващите проливни валежи в Петрич и Сандански доведоха до обявяване на бедствено положение. Десетки обществени и частни сгради бяха наводнени, улици – превърнати в реки, а стена на частен язовир се скъса, заливайки село Митино с вода и кална маса.

Бедственото положение в Сандански: Обстановката - усложнена, институциите са в готовност

Най-тежко е положението в селата Генерал Тодоров, Рупите и Ключ. В Сандански цели квартали са под вода, а свлачища в Кресненското дефиле и прохода "Предел" затрудниха движението.

По думите на пострадала от наводнението, водата е дошла внезапно от горната част на селото.

„До 10 часа водата беше по едната улица. След 10 часа, когато дойдох, къщата на дъщеря ми беше залята“, разказа Катерина пред NOVA. Тя не е могла да влезе вътре, за да разбере какво се случва. Водата е достигнала до самата врата, а един паднал електрически стълб неочаквано е намалил пораженията.

Бедствено положение в Петрич и Сандански заради дъжда

Щетите са значителни – нови мебели, кухня, техника и отоплителни уреди са унищожени. „Трябва всичко да се изхвърли“, каза още потърпевшата. „Не знам как ще се оправя… Чисто нови спални, чисто нова кухня… Всичко е пълно с вода“, коментира тя.

Катерина е категорична, че причината не е реката, а водата, която е дошла от деретата и улиците над тях, където според нея са извършени грешни ремонти и затваряне на отводнителни канали.

Предупрежденията за силни валежи остават в сила. Основните проблеми не са дошли от големите реки, а от дерета и локални водни потоци, които са преляли и са нанесли сериозни щети.

Наводнения и свлачища в Благоевградско след обилните валежи от дъжд

На терен има тежка техника, която работи за отпушване на запушени дерета, но за цялостни мерки вече е късно, тъй като водата вече е преминала. Предварително са били почистени шахти в някои общини, но количествата дъжд са били прекомерни. Областната управа е предупредила хората да ограничат пътуванията си, особено в рискови райони.

По магистрала „Струма“ движението е спокойно, но на много места продължава да вали, което изисква по-ниска скорост и повишено внимание от шофьорите.