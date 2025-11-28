България

Порои, наводнения, свлачища: Бедственото положение в Югозападна България продължава

Стена на частен язовир се скъса, заливайки село Митино с вода и кална маса

28 ноември 2025, 08:23
Центърът на София под блокада: Симпатизанти на "Величие" излязоха на протест (ВИДЕО)
Освобождават Благомир Коцев от ареста
Росен Плевнелиев: Кабинетът трябва да продължи работа до президентските избори
Промените в Бюджет 2026: Работодатели и синдикати на среща във финансовото министерство
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Бедственото положение в Сандански: Обстановката - усложнена, институциите са в готовност
Организират дарителска кампания за набиране на 200 000 лева за гаранцията на Благомир Коцев
Спират поскъпването и разширението на зоните за паркиране в София

П родължаващите проливни валежи в Петрич и Сандански доведоха до обявяване на бедствено положение. Десетки обществени и частни сгради бяха наводнени, улици – превърнати в реки, а стена на частен язовир се скъса, заливайки село Митино с вода и кална маса.

Най-тежко е положението в селата Генерал Тодоров, Рупите и Ключ. В Сандански цели квартали са под вода, а свлачища в Кресненското дефиле и прохода "Предел" затрудниха движението.

По думите на пострадала от наводнението, водата е дошла внезапно от горната част на селото.

„До 10 часа водата беше по едната улица. След 10 часа, когато дойдох, къщата на дъщеря ми беше залята“, разказа Катерина пред NOVA. Тя не е могла да влезе вътре, за да разбере какво се случва. Водата е достигнала до самата врата, а един паднал електрически стълб неочаквано е намалил пораженията.

Щетите са значителни – нови мебели, кухня, техника и отоплителни уреди са унищожени. „Трябва всичко да се изхвърли“, каза още потърпевшата. „Не знам как ще се оправя… Чисто нови спални, чисто нова кухня… Всичко е пълно с вода“, коментира тя.

Катерина е категорична, че причината не е реката, а водата, която е дошла от деретата и улиците над тях, където според нея са извършени грешни ремонти и затваряне на отводнителни канали.

Предупрежденията за силни валежи остават в сила. Основните проблеми не са дошли от големите реки, а от дерета и локални водни потоци, които са преляли и са нанесли сериозни щети.

На терен има тежка техника, която работи за отпушване на запушени дерета, но за цялостни мерки вече е късно, тъй като водата вече е преминала. Предварително са били почистени шахти в някои общини, но количествата дъжд са били прекомерни. Областната управа е предупредила хората да ограничат пътуванията си, особено в рискови райони.

По магистрала „Струма“ движението е спокойно, но на много места продължава да вали, което изисква по-ниска скорост и повишено внимание от шофьорите.

Източник: nova.bg    
югозападна българия бедствено положение дъжд наводнения свлачища
