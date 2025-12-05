Въпреки оттеглянето на Бюджет 2026: ПП-ДБ внася вот на недоверие срещу кабинета

П П-ДБ внася в Народното събрание в петък, 5 декември, вот на недоверие на правителството на Росен Желязков, въпреки решението на кабинета, а вече и на парламента за оттегляне на бюджет 2026.

Вотът на недоверие ще е на тема икономическата политика на правителството.

През седмицата премиерът Росен Желязков заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие след дадените заявки от страна на ПП-ДБ. От „Промяната“ пък бяха категорични, че след многохилядните протести в София и други градове на страната внасят вот на недоверие, а следващата седмица, когато се дебатира вотът ще има още по-голям протест, чието мото ще бъде: „Стига! Достатъчно! Дайте шанс на бъдещето на България“!.

Припомняме, че в понеделник в София, Пловдив, Варна, Велико Търново и други градове се проведоха многохилядни протести. Основното искане бе именно оттегляне на проектобюджета и изготвянето на нова план-сметка за догодина. От ПП-ДБ обявиха, че вече не искат просто нов бюджет, а оставка на правителството.

Още на следващия ден след протестите финансовият министър Теменужка Петкова се срещна със социалните партньори, за да се търси консенсус по нови параметри на бюджета. Петкова заяви, че е сигурна, че заедно ще постигнат балансиран вариант на бюджет. На фона на започналите преговори по бюджета, президентът Румен Радев отправи обръщение към народа, в което заяви нагласата си за предсрочни парламентарни избори и самият той призова правителството да подаде оставка.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че всички проблемни места в бюджета са решени. „Умишлено помолих и синдикати и работодатели и благодаря, че се съгласиха всички обсъждания на бюджета да са публични, за да се видят къде са касите. Сега за да балансираме бюджета, отново режем капиталови разходи“, каза Борисов. Борисов заяви, че сегашното правителство остава правителство на малцинството. За вота на недоверие, който ще внесат ПП-ДБ, той каза, че това е възможност да се преброят.