България

Въпреки оттеглянето на Бюджет 2026: ПП-ДБ внася вот на недоверие срещу кабинета

Вотът на недоверие е на тема икономическата политика на правителството

5 декември 2025, 06:39
ГДБОП и ДАНС разбиха ДДС мафията

ГДБОП и ДАНС разбиха ДДС мафията
Петима по делото „Исторически парк“ остават в ареста

Петима по делото „Исторически парк“ остават в ареста
Какво е отношението към протестите

Какво е отношението към протестите
Протест и контрапротест пред дома на Бойко Борисов в Банкя

Протест и контрапротест пред дома на Бойко Борисов в Банкя
И тази вечер протести в редица градове

И тази вечер протести в редица градове
Протест пред МВР, искат оставката на Митов

Протест пред МВР, искат оставката на Митов
Оставиха в ареста петима от задържаните в понеделник

Оставиха в ареста петима от задържаните в понеделник
Пускат под гаранция шофьора, убил полицай на Северната тангента

Пускат под гаранция шофьора, убил полицай на Северната тангента

П П-ДБ внася в Народното събрание в петък, 5 декември, вот на недоверие на правителството на Росен Желязков, въпреки решението на кабинета, а вече и на парламента за оттегляне на бюджет 2026. 

Вотът на недоверие ще е на тема икономическата политика на правителството.

Нови протести в София и страната, пистолет, боксове, ножове, полицията реагира

През седмицата премиерът Росен Желязков заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие след дадените заявки от страна на ПП-ДБ. От „Промяната“ пък бяха категорични, че след многохилядните протести в София и други градове на страната внасят вот на недоверие, а следващата седмица, когато се дебатира вотът ще има още по-голям протест, чието мото ще бъде: „Стига!  Достатъчно! Дайте шанс на бъдещето на България“!.

Припомняме, че в понеделник в София, Пловдив, Варна, Велико Търново и други градове се проведоха многохилядни протести. Основното искане бе именно оттегляне на проектобюджета и изготвянето на нова план-сметка за догодина. От ПП-ДБ обявиха, че вече не искат просто нов бюджет, а оставка на правителството. 

Окончателно: С решение на НС Бюджет 2026 е оттеглен

Още на следващия ден след протестите финансовият министър Теменужка Петкова се срещна със социалните партньори, за да се търси консенсус по нови параметри на бюджета. Петкова заяви, че е сигурна, че заедно ще постигнат балансиран вариант на бюджет. На фона на започналите преговори по бюджета, президентът Румен Радев отправи обръщение към народа, в което заяви нагласата си за предсрочни парламентарни избори и самият той призова правителството да подаде оставка. 

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че всички проблемни места в бюджета са решени. „Умишлено помолих и синдикати и работодатели и благодаря, че се съгласиха всички обсъждания на бюджета да са публични, за да се видят къде са касите. Сега за да балансираме бюджета, отново режем капиталови разходи“, каза Борисов. Борисов заяви, че сегашното правителство остава правителство на малцинството. За вота на недоверие, който ще внесат ПП-ДБ, той каза, че това е възможност да се преброят.

Източник: БГНЕС    
Вот на недоверие Правителство Желязков ПП ДБ Протести Икономическа политика Бюджет 2026 Оставка на правителството Румен Радев Бойко Борисов Народно събрание
Последвайте ни

По темата

НИМХ предупреждава: Жълт код за дъжд в 4 области

НИМХ предупреждава: Жълт код за дъжд в 4 области

Украйна удари огромен химически завод за експлозиви в Русия

Украйна удари огромен химически завод за експлозиви в Русия

Дронове са забелязани по маршрута на полета на Зеленски към Ирландия

Дронове са забелязани по маршрута на полета на Зеленски към Ирландия

Учени откриха начин да

Учени откриха начин да "презаредят" стареещите клетки с нови батерии

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg
Протест и контрапротест пред дома на Бойко Борисов в Банкя
Ексклузивно

Протест и контрапротест пред дома на Бойко Борисов в Банкя

Преди 12 часа
<p>Лондон: Умишлени гнусни решения на Путин и ГРУ</p>
Ексклузивно

Лондон: Умишлени гнусни решения на Путин и ГРУ

Преди 13 часа
Два трамвая се сблъскаха на бул.
Ексклузивно

Два трамвая се сблъскаха на бул. "Шипченски проход" в София

Преди 10 часа
Сензация - какво са знаели германските служби за Путин
Ексклузивно

Сензация - какво са знаели германските служби за Путин

Преди 15 часа

Виц на деня

Съпругът пита: – Какво има за вечеря? – Нещо ново: нарича се „направи си сам“. – Това не беше ли вчера?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Путин обсъжда търговските отношения с Моди в Делхи

Путин обсъжда търговските отношения с Моди в Делхи

Свят Преди 16 минути

Путин е на първото си посещение в Индия от четири години насам

<p>Макрон изненада жителите на Чънду със сутрешен крос</p>

Си Цзинпин придружи Макрон в Чънду - рядък жест към ЕС

Свят Преди 33 минути

Срещата в китайската столица доведе до сключването на 12 споразумения за сътрудничество

САЩ удариха кораб с наркотици в Тихия океан, четирима убити

САЩ удариха кораб с наркотици в Тихия океан, четирима убити

Свят Преди 1 час

От септември американските сили са потопили над 20 кораба, заподозрени в трафик на наркотици, при което са убити повече от 80 души

<p>Тръмп с подробности за втория етап от плана за мир в ивицата Газа</p>

Тръмп иска вторият етап на мирния план за Газа да стартира до Коледа

Свят Преди 1 час

<p>Започва изплащането на пенсиите и коледните добавки</p>

НОИ започва изплащането на декемврийските пенсии и коледните добавки

България Преди 1 час

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември

Полша: Агресията на Русия сега надмина тази на СССР през 70-те години на миналия век

Полша: Агресията на Русия сега надмина тази на СССР през 70-те години на миналия век

Свят Преди 1 час

Радослав Шикорски заяви, че не бива да има място за "тези, които се стремят към империята на злото"

,

Как един руски мошеник стана крал на Андора

Свят Преди 2 часа

Той е роден в Руската империя в семейството на скромен чиновник, бил е мошеник, съден за измами в различни страни, но успява да се изкачи на трона в Княжество Андора

<p>&bdquo;Сава пече&ldquo; - магията на 5 декември в българските вярвания</p>

„Сава пече“ - магията на 5 декември в българските вярвания

Любопитно Преди 2 часа

Вижте кой празнува имен ден

Без формална политическа процедура Тръмп не може да сложи край на войната в Украйна

Без формална политическа процедура Тръмп не може да сложи край на войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Докато малцината играчи в администрацията на Тръмп продължават да действат самостоятелно, хаосът и объркването около всеки мирен план за Украйна ще се задълбочават

<p>Времето на Марс изпреварва Земята: Ето колко секунди ще &bdquo;спечелите&ldquo;</p>

Как тече времето на Марс? За първи път имаме точен отговор

Любопитно Преди 2 часа

Екипът изчисли, че марсианските часовници ще бъдат средно с 477 микросекунди по-бързи на ден от земните си аналози

Напрегнат сблъсък сложи край на участието на Дино в „Игри на волята“

Напрегнат сблъсък сложи край на участието на Дино в „Игри на волята“

Любопитно Преди 8 часа

Борецът даде първото си интервю в подкаста “След Игрите”

Радев: Всички се надяваме интеграцията на РСМ да се случи възможно най-скоро, но...

Радев: Всички се надяваме интеграцията на РСМ да се случи възможно най-скоро, но...

България Преди 9 часа

Радев: Дълг на всяка демократична държава е ефективно да защитава правата на всички свои граждани

САЩ охлабиха санкциите срещу „Лукойл“ извън Русия

САЩ охлабиха санкциите срещу „Лукойл“ извън Русия

Свят Преди 11 часа

Това съобщиха от американското финансово министерство

Владимир Путин се срещна с Нарендра Моди в Индия

Владимир Путин се срещна с Нарендра Моди в Индия

Свят Преди 14 часа

Путин и Моди пристигнаха от летището в резиденцията индийския премиер в Делхи

Съдът освободи един от обвиняемите за убийството в Мадан

Съдът освободи един от обвиняемите за убийството в Мадан

България Преди 14 часа

Съдът прецени, че няма доказателства за участието на 20-годишния Дениз Мюмюн в побоя

Катастрофа на трамвай и кола в центъра на София

Катастрофа на трамвай и кола в центъра на София

България Преди 14 часа

Движението в района вече е възстановено

Всичко от днес

От мрежата

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg
1

Каква мечка сте според месеца на раждане

sinoptik.bg
1

Бенгалско тигърче проплака в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg

Днес църквата почита паметта на Св. Сава - какви са обичаите за празника и кои имена празнуват

Edna.bg

Дневен хороскоп за 5 декември, петък

Edna.bg

Ботев Пд остана капитана си за гостуването на Локо София

Gong.bg

Големият ден настъпи: жребият за Световното първенство ще се тегли днес

Gong.bg

Започва изплащането на пенсиите за декември

Nova.bg

Жълт код за проливни валежи в 4 области на страната

Nova.bg