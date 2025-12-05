България

НИМХ предупреждава: Жълт код за дъжд в 4 области

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

5 декември 2025, 06:20
НИМХ предупреждава: Жълт код за дъжд в 4 области
Източник: iStock/GettyImages

П редупреждение от първа степен – жълт код за значителни валежи от дъжд е издадено за 4 области в Южна България за петък (5 декември), сочи справка в сайта на НИМХ.

Предупреждението е обявено за областите: Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян

От НИМХ съветватват при жълт код за дъжд: „Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг“.

Прогноза за петък (5 декември)

През следващото денонощие ще остане облачно. На много места в западната половина от страната ще вали дъжд. Значителни по количество ще са валежите в югозападните райони. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, за София – около 6 градуса, максималните - между 8 и 13 градуса, за София – около 9 градуса. Атмосферното налягане е и ще остане по-ниско от средното за месеца.

В планините

ще е облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Главно в Рило-Родопската област и западните дялове на Стара планина ще има валежи от дъжд, в местата над 1600 метра надморска височина – от сняг. Значителни по количество са валежите в Рило-Родопската област. Ще духа силен, по високите части и бурен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра – около 0 градуса.

По Черноморието

ще бъде облачно. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 14-15 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 41 мин. и залязва в 16 ч. и 53 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 12 мин. Луната в София залязва в 8 ч. и 29 мин и изгрява в 17 ч. Фаза на Луната: пълнолуние.

В събота

валежите ще обхванат цялата страна. Значителни по количество ще са на места в Южна България. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще е умерен, по Черноморието и силен. Температурите ще са с малък дневен ход от 6-7 градуса на места в Западна България до 13-14 градуса в Източна.

В неделя

валежите постепенно ще спрат, най-късно в източните райони. Облачността ще се задържи значителна, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север. Минималните температури ще са по-ниски, а дневните – по-високи с градус-два.

Източник: НИМХ    
жълт код прогноза за времето валежи Южна България НИМХ наводнения пътни условия температури планински райони вятър
