Зеленски води разговори за нов началник на кабинета след оставката на Ермак

Зеленски каза, че разговорите са били съсредоточени върху това как президентската канцелария ще работи в бъдеще

5 декември 2025, 07:25
Зеленски води разговори за нов началник на кабинета след оставката на Ермак
Източник: Getty Images

У краинският президент Володимир Зеленски снощи обяви, че е провел разговори с потенциални кандидати за поста началник на кабинета му, след като Андрий Ермак подаде оставка миналата седмица във връзка с разследване за корупция, предаде ДПА.

Във вечерното си обръщение Зеленски каза, че разговорите са били съсредоточени върху това как президентската канцелария ще работи в бъдеще и как ще координира работата си с други държавни институции.

„Решението за новия началник на кабинета ще бъде взето в близко бъдеще“, посочи президентът.

Дясната ръка на Зеленски – енигма с все по-голяма власт

Ермак, дългогодишен съюзник на Зеленски, подаде оставка след обиски на антикорупционните власти в помещенията му. Засега остава неясно дали операцията е свързана с описвания като най-голям корупционен скандал в страната след началото на войната, включващ предполагаеми подкупи при енергийни поръчки.

Ермак беше и главен преговарящ на Киев в преговорите за прекратяване на войната с Русия. Тази позиция сега се заема от бившия министър на отбраната Рустем Умеров.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Володимир Зеленски Андрий Ермак Началник на кабинета Оставка Корупция Украйна Президентска канцелария Разследване за корупция Правителствени рокади Държавно управление
