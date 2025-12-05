Любопитно

Как тече времето на Марс? За първи път имаме точен отговор

Екипът изчисли, че марсианските часовници ще бъдат средно с 477 микросекунди по-бързи на ден от земните си аналози

5 декември 2025, 06:21
Как тече времето на Марс? За първи път имаме точен отговор
В ремето е относително. Ако не вярвате, направете планк за една минута. Как беше? Най-дългата минута в живота ви, нали? И това е само психологическо време. Физическото време също е относително и е доста лесно два часовника да се разсинхронизират. Разликите в скоростта или гравитацията правят това, така че часовник на Земята и часовник на Марс няма да тикат с еднаква скорост. Сега знаем каква е разликата – и тя не остава постоянна.

Физици от Националния институт за стандарти и технологии (NIST) са изследвали движението и гравитационното привличане на Марс с безпрецедентна прецизност. Използвайки формулата за забавяне на времето, за да обяснят движението и гравитационното привличане на обект, те са успели да оценят разликата, която би изпитал атомен часовник на Марс спрямо часовник на Земята.

Екипът изчисли, че марсианските часовници ще бъдат средно с 477 микросекунди по-бързи на ден от земните си аналози. Но тази стойност се променя с до 226 микросекунди на ден, в зависимост от позицията на Марс в орбитата му. 

Миналата година изследователи изчислиха с висока точност, че на Луната часовниците се движат с 56 микросекунди на ден по-бързо. Луната е в близка до кръгова орбита около Земята, а Земята е в близка до кръгова орбита около Слънцето, което прави разликата доста постоянна.

„Но за Марс това не е така. Разстоянието му от Слънцето и ексцентричната му орбита правят вариациите във времето по-големи. Проблемът с трите тела е изключително сложен. Сега си имаме работа с четири: Слънцето, Земята, Луната и Марс“, каза физикът от NIST Биджунат Патла в изявление.

Екипът трябваше да вземе предвид гравитацията на повърхността на Марс, неговата ексцентрична орбита, както и влиянието на Слънцето, Земята и дори Луната върху Червената планета. Комбинацията от всички тези ефекти даде на изследователите ясна представа за необходимите приспособления, за да се синхронизират часовниците между двата свята.

„Може да минат десетилетия, преди повърхността на Марс да бъде покрита от следите на скитащи роувъри, но сега е полезно да се изучат проблемите, свързани със създаването на навигационни системи на други планети и луни“, добави авторът Нийл Ашби, също от NIST. „Подобно на настоящите глобални навигационни системи като GPS, тези системи ще зависят от точни часовници, а ефектите върху честотата на часовниците могат да бъдат анализирани с помощта на общата теория на относителността на Айнщайн.“

Това означава, че поради забавянето на времето , човек би остарял по-бързо на Марс, отколкото на Земята. Ако прекарате цели 50 години на Червената планета, ще се окажете с цели 9 секунди по-възрастни, отколкото ако бяхте останали на Земята.

 

Източник: iflscience    
