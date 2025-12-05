Лондон разглежда прехвърляне на замразени руски активи в полза на Киев

В еликобритания обмисля прехвърлянето на замразени руски активи, съхранявани на територията ѝ, на стойност 8 милирада британски лири на Украйна, предаде Укринформ, позовавайки се на „Таймс“.

Според изданието Лондон работи с Европейския съюз, Канада и други партньори по споразумение, което може да направи възможно отблокирането на 130 милиарда долара за Украйна.

Тези средства ще покрият над две трети от финансовите нужди на Киев за следващите две години както за отбрана, така и за възстановяване, в случай, че бъде договорен мир.

„Таймс“ припомни, че използването на замразените руски активи за Украйна бе обсъдено по време на срещата на министрите на външните работи на НАТО в Брюксел.