Дронове са забелязани по маршрута на полета на Зеленски към Ирландия

Безпилотните летателни апарати първоначално са забелязани североизточно от Дъблин, на около 20 км от летището

5 декември 2025, 07:17
Дронове са забелязани по маршрута на полета на Зеленски към Ирландия
Източник: БТА

И рландски военен кораб е забелязал пет дрона близо до въздушния маршрут на полета на украинския президент Володимир Зеленски, който в понеделник беше на държавно посещение в страната, съобщиха снощи местни медии, цитирани от Ройтерс.

Това е предизвикало сериозно безпокойство за сигурността на фона на опасения, че може да е опит за намеса във въздушния коридор, съобщи в. „Айриш Таймс“. По-късно обаче стана ясно, че самолетът, който пристигна малко по-рано от планираното, не е бил в опасност.

Украинската делегация кацна в Ирландия късно в понеделник и отпътува на следващия ден като част от обиколка за събиране на подкрепа в Европа за Киев, докато Русия продължава натиска във войната си в Украйна.

Украинските медии цитираха съветника на Зеленски, Дмитро Литвин, който заяви, че украинските власти са били информирани за дроновете, но не е имало необходимост от предприемане на действия.

„Страната домакин е отговорна за сигурността“, каза Литвин. „Според техните данни е имало дронове, но те не са повлияли на посещението и не е имало нужда от промяна в програмата му.“

Полети на неидентифицирани дронове напоследък нарушават въздушния трафик в Европа. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи инцидентите като „хибридна война“.

Зеленски: Унгарски дронове вероятно са разузнавали в Западна Украйна

Уебсайтът „Джърнъл“, който първи съобщи за дроновете над летището в Дъблин, посочи, че те са достигнали мястото, където се е очаквало да премине самолетът на Зеленски, точно в момента, когато е трябвало да прелети оттам.

Започнало е разследване за установяване дали дроновете са пуснати от сушата или от неидентифициран кораб в морето. Безпилотните летателни апарати първоначално са забелязани североизточно от Дъблин, на около 20 км от летището, съобщиха местните медии.

Ирландските отбранителни сили заявиха, че няма да коментират подробности за никакви предполагаеми инциденти от съображения за сигурност.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Володимир Зеленски Дронове Ирландия Сигурност Въздушно пространство Хибридна война Държавно посещение Ирландски отбранителни сили Война в Украйна Разследване
