Украйна удари огромен химически завод за експлозиви в Русия

У краинската армия късно снощи съобщи, че е атакувала голям химически завод в Ставрополска област в Южна Русия, а нападението е предизвикало пожар, предаде Ройтерс.
Генералният щаб на армията написа в приложението „Телеграм“, че късно снощи е поразен завод „Невинномиский Азот“ и добави, че в него се произвеждат компоненти за експлозиви.
Ukrainian attack drones successfully hit one of the largest chemical plants in southern Russia tonight, Nevinnomyssky Azot.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 4, 2025
Seen here, the plant, one of Russia’s largest producers of ammonia products, is engulfed in flames. pic.twitter.com/iXYuY2GDPh
Украинските сили описаха предприятието като едно от най-големите за подобно производство в Русия.
Междувременно украинската вонна разузнавателна служба (ГУР) съобщи, че в нощта срещу четвъртък украинските сили са свалили руски изтребител МИГ-29 над Кримския полуостров.
Самолетът е свален над военното летище „Кача“, уточни ГУР в публикация в „Телеграм“ и публикува видео, на което се вижда дрон да атакува изтребителя.
Ukrainian drones struck Russia’s Stavropol region and the city of Orel overnight. A fire broke out near the Nevinnomyssky Azot chemical plant, reportedly hit in the attack. In Orel, local sources also suggest a strike on the city’s thermal power plant. pic.twitter.com/xEd2XSJJvA— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 4, 2025
Разузнавателната служба съобщи също, че в същата нощ е унищожена и радарна установка край кримската столица Симферопол.
Двете информации не могат да бъде проверени по независим път, отбелязват информационните агенции.