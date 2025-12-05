България

НОИ започва изплащането на декемврийските пенсии и коледните добавки

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември

5 декември 2025, 06:55
НОИ започва изплащането на декемврийските пенсии и коледните добавки
Източник: iStock

И зплащането на пенсиите през декември т.г. чрез пощенските станции започва от днес и ще завърши на 19 декември (петък). Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Датите за изплащане на пенсиите ще са такива по изключение, тъй като с решение на Министерския съвет от 19 ноември т.г. дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени еднократно за неприсъствени, предвид на което се съкращава технологичното време за приключване на процедурата по извършване и разчитане на пенсионните плащания преди края на годината, обясняват от НОИ. 

Отпускат коледната добавка от 100 лв. за най-бедните пенсионери

Заедно с пенсиите за декември на всички правоимащи ще бъдат изплатени и приетите с постановление на Министерския съвет коледни добавки в размер на 120 лева. Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително. Право на тази добавка имат около 536 хиляди души.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември (понеделник).  

Изплащането на добавките за Коледа започва на 9 декември

Информацията за всички видове плащания е публикувана в рубриката „Календар на плащанията“ на сайта на НОИ.

Всеки четвърти пенсионер ще получи коледни добавки за предстоящите празници, съобщи в сряда на брифинг в Министерския съвет министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Отпускат се по 120 лв. за възрастните хора, които получават пенсии и добавки до линията за бедност от 638 лв., включително, каза той. 

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
Пенсии Коледни добавки Изплащане на пенсии НОИ Пенсионери Декемврийски плащания Обезщетения за безработица Министерски съвет График на плащанията Социална политика
Последвайте ни

По темата

НИМХ предупреждава: Жълт код за дъжд в 4 области

НИМХ предупреждава: Жълт код за дъжд в 4 области

Украйна удари огромен химически завод за експлозиви в Русия

Украйна удари огромен химически завод за експлозиви в Русия

Дронове са забелязани по маршрута на полета на Зеленски към Ирландия

Дронове са забелязани по маршрута на полета на Зеленски към Ирландия

Учени откриха начин да

Учени откриха начин да "презаредят" стареещите клетки с нови батерии

Банките отпускат по-трудно кредити

Банките отпускат по-трудно кредити

pariteni.bg
EV допускат голяма грешка, като се опитват да заменят всички ДВГ модели

EV допускат голяма грешка, като се опитват да заменят всички ДВГ модели

carmarket.bg
Протест и контрапротест пред дома на Бойко Борисов в Банкя
Ексклузивно

Протест и контрапротест пред дома на Бойко Борисов в Банкя

Преди 12 часа
<p>Лондон: Умишлени гнусни решения на Путин и ГРУ</p>
Ексклузивно

Лондон: Умишлени гнусни решения на Путин и ГРУ

Преди 13 часа
Два трамвая се сблъскаха на бул.
Ексклузивно

Два трамвая се сблъскаха на бул. "Шипченски проход" в София

Преди 10 часа
Сензация - какво са знаели германските служби за Путин
Ексклузивно

Сензация - какво са знаели германските служби за Путин

Преди 15 часа

Виц на деня

Съпругът пита: – Какво има за вечеря? – Нещо ново: нарича се „направи си сам“. – Това не беше ли вчера?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Путин обсъжда търговските отношения с Моди в Делхи

Путин обсъжда търговските отношения с Моди в Делхи

Свят Преди 16 минути

Путин е на първото си посещение в Индия от четири години насам

Лондон разглежда прехвърляне на замразени руски активи в полза на Киев

Лондон разглежда прехвърляне на замразени руски активи в полза на Киев

Свят Преди 46 минути

Тези средства ще покрият над две трети от финансовите нужди на Киев за следващите две години

САЩ удариха кораб с наркотици в Тихия океан, четирима убити

САЩ удариха кораб с наркотици в Тихия океан, четирима убити

Свят Преди 1 час

От септември американските сили са потопили над 20 кораба, заподозрени в трафик на наркотици, при което са убити повече от 80 души

<p>Тръмп с подробности за втория етап от плана за мир в ивицата Газа</p>

Тръмп иска вторият етап на мирния план за Газа да стартира до Коледа

Свят Преди 1 час

Полша: Агресията на Русия сега надмина тази на СССР през 70-те години на миналия век

Полша: Агресията на Русия сега надмина тази на СССР през 70-те години на миналия век

Свят Преди 1 час

Радослав Шикорски заяви, че не бива да има място за "тези, които се стремят към империята на злото"

<p>ПП-ДБ внася вот на недоверие срещу кабинета</p>

Въпреки оттеглянето на Бюджет 2026: ПП-ДБ внася вот на недоверие срещу кабинета

България Преди 1 час

Вотът на недоверие е на тема икономическата политика на правителството

Мери Селест

5 декември: Намерен е най-известният морски призрак

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

,

Как един руски мошеник стана крал на Андора

Свят Преди 2 часа

Той е роден в Руската империя в семейството на скромен чиновник, бил е мошеник, съден за измами в различни страни, но успява да се изкачи на трона в Княжество Андора

<p>&bdquo;Сава пече&ldquo; - магията на 5 декември в българските вярвания</p>

„Сава пече“ - магията на 5 декември в българските вярвания

Любопитно Преди 2 часа

Вижте кой празнува имен ден

Без формална политическа процедура Тръмп не може да сложи край на войната в Украйна

Без формална политическа процедура Тръмп не може да сложи край на войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Докато малцината играчи в администрацията на Тръмп продължават да действат самостоятелно, хаосът и объркването около всеки мирен план за Украйна ще се задълбочават

<p>Времето на Марс изпреварва Земята: Ето колко секунди ще &bdquo;спечелите&ldquo;</p>

Как тече времето на Марс? За първи път имаме точен отговор

Любопитно Преди 2 часа

Екипът изчисли, че марсианските часовници ще бъдат средно с 477 микросекунди по-бързи на ден от земните си аналози

Напрегнат сблъсък сложи край на участието на Дино в „Игри на волята“

Напрегнат сблъсък сложи край на участието на Дино в „Игри на волята“

Любопитно Преди 8 часа

Борецът даде първото си интервю в подкаста “След Игрите”

Радев: Всички се надяваме интеграцията на РСМ да се случи възможно най-скоро, но...

Радев: Всички се надяваме интеграцията на РСМ да се случи възможно най-скоро, но...

България Преди 9 часа

Радев: Дълг на всяка демократична държава е ефективно да защитава правата на всички свои граждани

ГДБОП и ДАНС разбиха ДДС мафията

ГДБОП и ДАНС разбиха ДДС мафията

България Преди 10 часа

Акция е проведена под надзора на Европейската прокуратура

Петима по делото „Исторически парк“ остават в ареста

Петима по делото „Исторически парк“ остават в ареста

България Преди 11 часа

Симпатизанти на партия "Величие" се събраха в тяхна подкрепа пред Съдебната палата

САЩ охлабиха санкциите срещу „Лукойл“ извън Русия

САЩ охлабиха санкциите срещу „Лукойл“ извън Русия

Свят Преди 11 часа

Това съобщиха от американското финансово министерство

Всичко от днес

От мрежата

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg
1

Каква мечка сте според месеца на раждане

sinoptik.bg
1

Бенгалско тигърче проплака в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg

Днес църквата почита паметта на Св. Сава - какви са обичаите за празника и кои имена празнуват

Edna.bg

Дневен хороскоп за 5 декември, петък

Edna.bg

Ботев Пд остана капитана си за гостуването на Локо София

Gong.bg

Големият ден настъпи: жребият за Световното първенство ще се тегли днес

Gong.bg

Започва изплащането на пенсиите за декември

Nova.bg

Жълт код за проливни валежи в 4 области на страната

Nova.bg