„Сава пече“ - магията на 5 декември в българските вярвания

Н а 5 декември православната църква отбелязва паметта на св. преподобна Сава, а в народния календар денят е един от най-тачените зимни празници, свързан с женското начало, домашното огнище и подготовката за големите зимни дни. Заедно със Св. Варвара (4 декември) и Св. Николай (6 декември), св. Сава образува един от най-обичаните триптихи в българската традиция: „Варвара вари, Сава пече, Никола гощава“.

Коя е света Сава?

Интересен факт е, че в народните представи обаче образът на светеца се превръща в женска светица – Света Сава, сестра на Света Варвара и Свети Никола. В българския фолклор тя е смятана за покровителка на чумата и болестите, но едновременно с това е пазителка на дома и плодородието.

Според преданията Света Сава е по-кротката и добронамерена сестра. Тя винаги върви след Варвара и я умолява да не разхвърля по нивите ледени зърна, които могат да унищожат посевите. Докато Варвара „вари“ житото и царевицата, Сава „печe“ хляба, а Никола раздава гощавката на празника си.

В народните представи обаче св. Сава често е обвързвана не с един човек, а с женски образ, който олицетворява дома и огнището, женската работа, зимната подготовка, плодовитостта и семейното благополучие.

Традиции и обичаи

На този ден жените раздават питки за здраве, берекет и закрила. Според стар обичай бездетните жени трябва преди изгрев слънце да пресеят брашно през обърнато наопаки сито. Най-възрастната жена в дома нарежда: „Обърни, чедо, ситото, че да ти се обърне корема.“ След това се меси обреден хляб, който се оставя на кръстопът с надеждата, че до следващата година домът ще се сдобие с рожба.

Празникът е свързан и с почитането на духа-покровител на дома, който според старите вярвания често приема образа на смок. Затова на Савинден се приготвят мекици или пържени питки, които се раздават на близки и съседи с пожелание за благополучие, здраве и късмет.

В някои области денят се почита и като „празник за сечено и порязано“. Затова се избягва работа с ножове, ножици, игли и всякакви остри предмети — смята се, че Варвара и Сава могат да донесат зло на тези, които нарушат забраната. На места Савинден се посвещава и на починалите, като се запалват свещи и се отправят молитви за покойните.

Кой празнува имен ден?

На 5 декември имен ден празнуват: Венцислав, Венцислава, Владислав, Владислава, Десислав, Десислава, Сабина, Сава, Савка, Савчо, Светослав, Светослава, Слав, Слава, Славей, Славейка, Славейко, Слави, Славка, Славчо, Станислав, Станислава, Съби, Събина и други производни.