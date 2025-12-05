Полша: Агресията на Русия сега надмина тази на СССР през 70-те години на миналия век

Р усия проявява по-голяма агресия днес, отколкото Съветският съюз през 70-те години на миналия век, заяви полският външен министър Радослав Шикорски, който участва в 32-рата среща на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) във Виена, предаде ПАП.

Шикорски подчерта, че заключителният акт от Хелзинки, който доведе до създаването на ОССЕ, е възникнал в период, когато СССР и страните от Източния блок са се движели в правилната посока, отдалечавайки се от тоталитаризма и революционния експанзионизъм. Според него обаче Русия днес върви в обратна посока, засилвайки тоталитаризма и преминавайки към открита агресия.

"Смятаме Русия на Путин за неприятелска страна"

По време на срещата министърът припомни хибридните операции на Русия срещу Полша, определяйки някои инциденти като "държавен тероризъм", включително нарушенията на въздушното пространство през септември и саботажа на железопътната инфраструктура през ноември. Той посочи, че целта на тези действия е била да причинят човешки жертви, предотвратени само поради некомпетентността на извършителите.

Въпреки призивите на Полша и Украйна за изключване на Русия от ОССЕ, руската делегация присъства на срещата. Шикорски заяви, че в залата не бива да има място за "тези, които се стремят към империята на злото". Все пак полският министър изрази удовлетворение, че руските представители са имали възможност да чуят гледните точки на демокрациите.