Президентът връчи втория мандат на ПП-ДБ, те го върнаха

П резидентът Румен Радев връчи втория проучвателен мандат на втората по численост парламентарна група в 51-ото НС – тази на ПП-ДБ. Прие го депутатът Надежда Йорданова и веднага след това го върна неизпълнен, следвайки заявките на коалицията от последните дни.

Освен него в делегацията на ПГ бяха председателят на ПП Асен Василев и народният представител Йордан Иванов.

"На мен ми е възложено формално да изпълня процедурата като приема мандата и го върна неизпълнен. Решението ни е мотивирано от това, че в 51-ото НС няма възможност да бъде формирано реформаторско мнозинство, което да разгради модела на завладяната държава. Стотиците хиляди хора по улиците казаха, че искат честни избори веднага. Нашата цел също е да отстоим един честен и прозрачен изборен процес, а това може да се случи при 100% гласуване с машини", обяви Йорданова.

Източник: БТА

Тя изрази безпокойство от "опитите за подмяна на волята на българите".

"Опитват се да наложат т. нар. сканиращи устройства, но ние ще се противопоставим, за да не бъде опорочен вотът на българските избиратели. Нека те заявят своята воля, за да върнем доверието в институциите. Вотът трябва да бъде отчетен правилно", смята Йорданова.

Президентът заяви, че възможностите за съставяне на ново правителство силно се стесняват.

"Големият въпрос е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще направим. Очаквам политическите ръководители не да ми казват кога да ги насроча, а да проявят инициатива и отговорност да се запознаят с решението на КС, което описва само част от безобразията на последните парламентарни избори. Нека всички се ангажират с повишаване на доверието в изборния процес, а това ще стане с необходимите законови промени", посочи Румен Радев.

Oще по време на консултациите при държавния глава преди връчването на проучвателния мандат за съставяне на правителство от "Продължаваме промяната - Демократична България" заявиха, че "ново управление в това Народно събрание е невъзможно и силно нежелателно".

"Когато мандатът за съставяне на правителство ни бъде връчен, ще го върнем веднага", каза в събота съпредседателят на партия „Да, България“ и депутат от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Ивайло Мирчев.

В понеделник (12 януари) премиерът в оставка Росен Желязков върна, като кандидат за премиер на ГЕРБ-СДС, неизпълнен първия проучвателен мандат за съставяне на правителство, веднага след като го получи.

В края на 2025 г. президентът проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка. Тогава Радев заяви, че ще връчи първия мандат след Нова година.

Според Конституцията,

след оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Съгласно основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за премиер.

Ако не се постигне съгласие за правителство,

президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Позициите на партиите

По време на консултациите през декември повечето партии изразиха позиции, че в този парламент не може или не трябва да бъде сформирано ново управление и трябва да има предсрочни парламентарни избори.

От ГЕРБ-СДС призоваха държавния глава да определи дата за избори, както и да участва в тях със свой проект, предвид това, че според тях Радев често създавал политически проекти.

Ново управление в това Народно събрание е невъзможно и силно нежелателно, заявиха от "Продължаваме промяната - Демократична България".

От "Възраждане" изразиха позицията, че "колкото по-скоро дойдат новите избори, толкова по-добре".

Събитията, които се случиха, ясно казват, че този парламент е приключил своя реален политически живот, казаха от "ДПС-Ново начало".

Според "БСП-Обединена левица" незрялостта на политическата система и партийният егоизъм са довели до това, че управлението е загубило легитимност.

В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране на управлението, заявиха от "Има такъв народ".

Практически е невъзможно съставянето на кабинет в рамките на 51-вия парламент, смятат от "Алианс за права и свободи".

От "Морал, единство, чест" посочиха, че нямат намерение в този парламент да правят каквато и да е конфигурация.

От "Величие" заявиха, че това Народно събрание е абсолютно нелегитимно.

Евентуалните избори ще бъдат осмите парламентарни от 2021 г. насам.

"Смятаме, че 29 март е добра дата за провеждането на изборите", заяви Росен Желязков от ГЕРБ - СДС, след като върна неизпълнен мандата за кабинет.