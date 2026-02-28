България

Емил Дечев: Взели сме мерки заради войната, няма опасност за България

Министърът обяви мащабни рокади в МВР и се ангажира с предотвратяване на нов опит за касиране на изборите

28 февруари 2026, 11:38
Министър Нейнски сформира Кризисен щаб заради ескалация между Израел и Иран: Пълна мобилизация на българската дипломация

Министър Нейнски сформира Кризисен щаб заради ескалация между Израел и Иран: Пълна мобилизация на българската дипломация
Божидар Божанов: Нямаме нищо общо с „Петрохан", това е пропаганда

Божидар Божанов: Нямаме нищо общо с „Петрохан”, това е пропаганда
„Скритото" сирене: 10 тона имитации ни мамят в хотелите и закуските

„Скритото“ сирене: 10 тона имитации ни мамят в хотелите и закуските
„Тотална катастрофа": Български картофи гният по складове заради евтин внос

„Тотална катастрофа“: Български картофи гният по складове заради евтин внос
МВнР призова българите да напуснат Близкия изток

МВнР призова българите да напуснат Близкия изток
Смениха шефовете на три областни дирекции на МВР

Смениха шефовете на три областни дирекции на МВР
Николай Василев: България се нуждае от мащабни съкращения в публичния сектор

Николай Василев: България се нуждае от мащабни съкращения в публичния сектор
Над две години без присъда: Отново отложиха делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов

Над две години без присъда: Отново отложиха делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов

В зели сме нужните мерки за сигурност заради започналия военен конфликт в Близкия изток.

Това каза в изявление служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. Той припомни, че днес в 13:00 ч. е свикано заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, на което ще се обсъжда необходимостта от още стъпки, съобщи NOVA.

Израел удари Иран в "превантивна атака", САЩ се включиха (Следим на живо)

Министър Дечев подчерта, че на този етап няма информация за конкретна опасност за България, но държавата предприема превантивни действия. „Взели сме необходимите мерки за сигурност. На заседанието ще се обсъди дали има нужда от приемане и на други допълнителни мерки”, обясни той.

► Рокади в МВР и професионални критерии

По отношение на вътрешната политика на ведомството, Емил Дечев потвърди, че текат смени на ръководителите на областните дирекции на МВР. 

„Опитваме се да намерим хора, на които имаме доверие, имат интегритет и достатъчно голям стаж в системата на МВР като оперативни работници и разследващи полицаи”, заяви министърът. Той категорично отрече твърденията за политически натиск върху разследвания. „Ако някой служител е получил информация от негов началник, че министърът или член на кабинета е разпоредил да не се разследва определен случай – това не е вярно, това е лъжа”, подчерта Дечев.

Основната задача на служебното правителство според Дечев е провеждането на честни, прозрачни и законосъобразни избори. Той припомни решението на Конституционния съд от 15 март 2025 г., с което частично бяха касирани предходните избори заради нарушения в 2 000 секции. „Ние не искаме да допуснем втори такива избори и второ такова решение. Основната ни цел е да не допуснем ново касиране”, заяви вътрешният министър.

Източник: NOVA    
военен конфликт мерки за сигурност Емил Дечев МВР Съвет по сигурността рокади в МВР провеждане на избори честни избори политически натиск касиране на избори
Израел удари Иран в

Израел удари Иран в "превантивна атака", САЩ се включиха (Следим на живо)

Иран отвърна на удара: Ракети летят към Израел, обявена е въздушна тревога

Иран отвърна на удара: Ракети летят към Израел, обявена е въздушна тревога

Има ли заплаха за България? Министър Запрянов с коментар след атаката в Иран

Има ли заплаха за България? Министър Запрянов с коментар след атаката в Иран

Тръмп потвърди: САЩ започнаха военна кампания срещу Иран

Тръмп потвърди: САЩ започнаха военна кампания срещу Иран

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

Китай пуска твърдотелни батерии тази година, обещава безумен пробег

Китай пуска твърдотелни батерии тази година, обещава безумен пробег

<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 1 ден
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 1 ден
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 1 ден
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 1 ден
