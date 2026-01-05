България

Румен Радев връчва първия мандат за кабинет в следващите дни

Очаква се в следващите дни президентът Румен Радев да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство

5 януари 2026, 09:16
Румен Радев връчва първия мандат за кабинет в следващите дни
Източник: БТА

О чаква се в следващите дни президентът Румен Радев да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Държавният глава обяви намеренията си на 19 декември 2025 г. в края на консултациите  с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, направени след оставката на правителството, начело с премиера Росен Желязков. Консултациите започнаха на 15 декември.

Първият проучвателен мандат се връчва на най-голямата политическа сила в парламента - ГЕРБ - СДС. 

Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Съгласно основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател. Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател.

Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок. 

Деница Сачева от ГЕРБ пристигна сама при Румен Радев за консултации
18 снимки
Деница Сачева от ГЕРБ пристигна сама при Румен Радев за
Деница Сачева от ГЕРБ пристигна сама при Румен Радев за
Румен Радев и Деница Сачева
Румен Радев и Деница Сачева

В първия ден на консултациите при държавния глава през декември с парламентарните групи на ГЕРБ – СДС и на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) акцентите бяха бюджет 2026, промени в Изборния кодекс и евентуален политически проект на президента.  От ГЕРБ – СДС призоваха държавният глава да определи дата за избори, както и да участва в тях със свой проект, предвид това, че според тях Радев често създавал политически проекти. Председателят на ДСБ Атанас Атанасов поиска Радев да каже дали ще прави свой политически проект и дали ще се яви на парламентарните избори. Радев отговори, че не говори за политически проект, въпреки че това от години непрекъснато се внушава, и призова консултациите да не се превръщат в предизборна кампания.

ПП-ДБ на „Дондуков“ 2: Асен Василев и колеги в първите консултации с президент
36 снимки
консултации пп дб радев
консултации пп дб радев
консултации пп дб радев
консултации пп дб радев

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"

През втория ден на разговорите с представители на парламентарните групи на "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" бяха коментирани темите за бюджета, изборните промени и животът на настоящия парламент. 

Държавата се намира в доста сложна ситуация, за нас е кризисна, коментира лидерът на „Възраждане“ и на парламентарната група Костадин Костадинов. Затова смятаме, че няма защо повече да губим време – колкото по-скоро дойдат новите избори, толкова по-добре, допълни той.

"Възраждане" на консултации при президента Румен Радев
28 снимки
Възраждане консултации
Възраждане радев консултации
Възраждане радев консултации
Възраждане радев консултации

Ние ще подкрепим удължителен бюджет при ситуация, в която повечето политически сили го искат, въпреки че сме за редовен бюджет, каза заместник-председателят на парламентарната група "ДПС – Ново начало" Йордан Цонев. По думите му, обаче, удължителният бюджет не дава възможност за защита на големи социални групи.

"ДПС - Ново начало" на консултация при Румен Радев
11 снимки
консултация при Румен Радев
консултация при Румен Радев
консултация при Румен Радев
консултации дпс ново начало

Четвърти ден консултации - МЕЧ и АПС при президента Румен Радев

Бюджетът за следващата година и евентуални промени в Изборния кодекс бяха сред акцентите в третия ден на консултациите, в който президентът се срещна с представители на парламентарните групи на "БСП – Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН). 

Според председателя на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров незрялостта на политическата система и партийният егоизъм е довел до това, че управлението е загубило легитимност. Той каза, че е изненадан от неразбирането на очакванията на българското общество.

"БСП-Обединена левица" на консултации с Румен Радев на "Дондуков" 2
8 снимки
БСП консултации
БСП Румен Радев
БСП Румен Радев
БСП Румен Радев

Подкрепихме "стария" бюджет да влезе за обсъждане в пленарна зала, за да е ясно на всички български граждани кои са против него, заяви Тошко Йорданов пред президента.

"Има такъв народ" на консултации при президента Радев
14 снимки
Има такъв народ Радев
Има такъв народ Радев
Има такъв народ Радев
Има такъв народ Радев

На 18 декември Румен Радев се срещна с представители на парламентарната група "Алианс за права и свободи" (АПС) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ). С тях президентът обсъди евентуалната дата за изборите, има ли възможност за промени в Изборния кодекс и възможна ли е нова управленска конфигурация в рамките на 51-вото Народно събрание. 

АПС на консултации на "Дондуков" 2 преди връчването на мандатите
8 снимки
АПС на консултации
АПС на консултации
АПС на консултации
АПС на консултации

Президентът повдигна и темата за бюджета и посочи, че загадка за хората извън парламента е какво точно стана с бюджета.

Радостин Василев от МЕЧ заяви, че февруари не е добър избор за провеждане на предсрочен вот, а президентът отговори, че разбира аргументите им и ги подкрепя. Ако от партията получат третия мандат, ще го забавят технически, за да може изборите да се проведат в месец, в който има по-малка вероятност за снегове и логистичната работа да бъде по-удобна, заяви Василев.

"Морал, единство, чест" на консултации при президента Румен Радев
8 снимки
МЕЧ РАДЕВ
МЕЧ РАДЕВ
МЕЧ РАДЕВ
МЕЧ РАДЕВ

Румен Радев: Ще връча първия мандат след Нова година

В последния ден на консултациите президентът се срещна и с най-малката парламентарно представена партия – "Величие". Лидерът ѝ Ивелин Михайлов коментира, че това Народно събрание е абсолютно нелегитимно от неговия старт, заради манипулациите на последните избори и подмяната на вота на хората. Михайлов се обяви за избори през февруари-март, за машинно гласуване с вадене на бележка и осигурени поне 13 000 членове на СИК. 

Последен кръг от консултации - "Величие" разговаря с президента Радев
27 снимки
Величие Радев
Величие Радев
Величие Радев
Величие Радев
Източник: БТА, Йоана Димитрова    
Президент Румен Радев проучвателен мандат съставяне на правителство парламентарни консултации предсрочни избори Народно събрание политически партии държавен бюджет Изборен кодекс служебно правителство
Последвайте ни

По темата

Проф. Кантарджиев: Грипният подвариант K се предава по-лесно, но не преминава тежко

Проф. Кантарджиев: Грипният подвариант K се предава по-лесно, но не преминава тежко

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

МВнР: България изразява безпокойство от отклоненията на Скопие от Европейския консенсус от 2022 г.

МВнР: България изразява безпокойство от отклоненията на Скопие от Европейския консенсус от 2022 г.

Тръмп: САЩ ще удари Иран

Тръмп: САЩ ще удари Иран "много силно", ако бъдат убити демонстранти

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Могат ли кучетата да усещат злото?

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 3 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 3 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 1 час
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 1 час

Виц на деня

- Ало, скъпа, обаждам се да ти кажа, че след работа ще пием бира с приятели. - Какво каза? - Казах, че се прибирам веднага.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тежка катастрофа във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница

Тежка катастрофа във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница

България Преди 7 минути

Инцидентът е станал по улица "Дълга лъка“

Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил

Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил

България Преди 9 минути

Според Петко Русев колата, на която са приписани нарушенията, не е негово притежание

<p>Санкционираната сръбска петролна компания&nbsp;NIS получи лиценз от САЩ</p>

Санкционираната сръбска петролна компания NIS получи временен лиценз от САЩ

Свят Преди 46 минути

NIS беше поставена под санкции от САЩ на 10 януари 2025 г. , които влязоха в сила на 9 октомври след като бяха отлагани 8 пъти

Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол

Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол

България Преди 48 минути

"Той донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това", заяви президентът

Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

Свят Преди 49 минути

Разследващите смята, че схемата е с потенциално много по-голям размер - над 200 милиона паунда

Тръмп постави под съмнение предполагаемата украинска атака срещу резиденцията на Путин

Тръмп постави под съмнение предполагаемата украинска атака срещу резиденцията на Путин

Свят Преди 1 час

Северна Корея оправда изстрелването на ракети с "геополитическата криза"

Северна Корея оправда изстрелването на ракети с "геополитическата криза"

Свят Преди 1 час

Това става два дни след залавянето на венецуелския президент от САЩ

Русия с поредна среднощна атака срещу Украйна, жертви в Киев и областта

Русия с поредна среднощна атака срещу Украйна, жертви в Киев и областта

Свят Преди 1 час

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

Технологии Преди 1 час

За да постигне това, компанията е подготвила множество функции, които ще обхванат всичките ѝ продукти и ще внедрят изкуствения интелект и в най-малките детайли на ежедневието ни

След провокативен коментар: Дания призова за пълно зачитане на териториалната цялост на Гренландия

След провокативен коментар: Дания призова за пълно зачитане на териториалната цялост на Гренландия

Свят Преди 2 часа

Причината е снимка на Гренландия в цветовете на флага на САЩ

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Свят Преди 2 часа

На комунистическото правителство в Хавана ще му е трудно "да се задържи" без венецуелския петрол, заяви американският президент

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Свят Преди 2 часа

Временният президент Делси Родригес назначи за съпредседатели брат си и външния министър

България се прощава с легендата Димитър Пенев

България се прощава с легендата Димитър Пенев

България Преди 3 часа

Поклонението пред тленните му останки ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“

Секс тенденциите, които ще определят 2026 г. – дигитални тройки и завръщането на офис романса

Секс тенденциите, които ще определят 2026 г. – дигитални тройки и завръщането на офис романса

Любопитно Преди 3 часа

2026 г. ще бъде „годината на удоволствието“ – с възхода на „дигиталните тройки“, връзките с разлика във възрастта и завръщането на служебната романтика

.

Най-красивите ски курорти в света

Любопитно Преди 3 часа

Има места по света, в които зимата не е сезон, а преживяване

Как да се наспиваме добре през зимата – съветите на експертите

Как да се наспиваме добре през зимата – съветите на експертите

Любопитно Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Джулия Робъртс проговори за жената на Джордж Клуни!

Edna.bg

Късметлийски старт: как да подредим първия работен ден от новата година?!

Edna.bg

Левски ще опита да вземе поне двама нови

Gong.bg

Стойчо Стоилов се завръща в българския футбол

Gong.bg

Голяма търговска верига: Между 30 и 35% от клиентите пазаруват в евро

Nova.bg

Проф. Кантарджиев: В момента върлува грипният подвариант K. Предава се по-лесно, но не преминава тежко

Nova.bg