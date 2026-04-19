ПП-ДБ: Българите оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото

Л идерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев заяви в първото си изявление след първите данни от екзитпол на предсрочните избори за 52-ро Народно събрание, че битката не е свършила.

"От името на ПП-ДБ благодаря на всички граждани, които излязоха днес и гласуваха. Спортсменско е да се поздрави победителя Румен Радев и ние го поздравяваме. Все още битката за честността на вота не е свършила. Имаме изгонен международен наблюдател в една секция. Когато тази близка приключи и са ясни окончателните резултати и вота от чужбина е коментираме следващия парламент", каза Василев.

"Българските граждани излязоха, гласуваха и оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото - това, което протестът си беше поставил за цел. От тук нататък ни чака изключително много работа", добави още Василев.

Колегата му Ивайло Мирчев подчерта: "Моделът Пеевски Борисов няма да има 80 гласа в следващото НС, това означава възможност за смяна на ВСС и на главния прокурор. Това беше една от целите на протестите през декември 2025 година. Стотици хиляди излязоха на тези протести и ние поехме ангажимента да бъдем техният инструмент в Народното събрание.

Трябва да отдадем заслуженото и на служебния кабинет, за усилията, които положиха да бъдат проведени честни избори. Битката продължава, предстоят тежки дни и приключване и разрушаване на модела Пеевски-Борисов".

Атанас Атанасов от ДБ също благодари на българските граждани за високата избирателна активност. "Искам също така да повторя нещо, което казаха колегите – коалицията „Продължаваме Промяната - Демократична България“ ще бъде гарант за европейския път на България", изтъкна той.