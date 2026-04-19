Резултати от екзитпол на "Тренд": Кой влиза в Народното събрание

Първи сметки: Колко места в парламента получават „Прогресивна България“, ГЕРБ и ПП-ДБ?

"Демокрацията е жива": Лидерът на БСП с първи коментар след края на изборния ден

Бойко Борисов: Победителят е ясен, но преговорите ще решат кой ще управлява

Старт на броенето на бюлетините: Ето къде да гледате на живо

Емил Дечев обяви за кои партии са сигналите за купуване на гласове

Б ългария днес гласува за своето 52-ро Народно събрание.

Резултатите от екзитпол сочат убедителна победа за коалицията, водена от президента Румен Радев, "Прогресивна България". По данни на "Тренд" към 20:00 часа, тя печели 39,6% от гласовете. Това ѝ дава 112 депутата в новия парламент.

Втора остава коалицията ГЕРБ-СДС. Данните от екзитпол на "Тренд" сочат, че за нея са гласували 15,1% от избирателите. Така тя би имала 43 депутатски места.

Третото място във вота на хората заема коалицията "Продължаваме Промяната - Демократична България". Данните от екзитпол на "Тренд" показват, че нея са избрали 13,5% от избирателите. Този резултат дава на коалицията 38 депутата.

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

На четвърто място се нарежда "Движение за права и свободи". Данните от екзитпол на "Тренд" сочат, че за ДПС са гласували 8,1%. Това означава 22 народни представители.

Петата политическа сила, влизаща в парламента, е "Възраждане". Партията получава 5,1% от гласовете, по данни от екзитпол на "Тренд". Така тя ще има 14 депутати.

На ръба за влизане в 52-рото Народно събрание се намира коалицията "БСП - Обединена левица". По данни от екзитпол на "Тренд" тя получава 4,1% от гласовете и ако остане така, получава 11 депутатски места.

Под чертата от 4% остават "Сияние" - 3%, МЕЧ, с 2,7%, "Величие", с 2,4%, "Алианс за права и свободи", с 2%, "Има такъв народ", с 1,6% и "Синя България", с 0,7%, сочат данните от екзитпол на "Тренд" към 20:00 часа. Те показват избирателна активност от 45,7%, която е по-висока от регистрираните на предходните парламентарни избори през 2024 г. 38,94%.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 1,8% от избирателите.

Същото подреждане показват и данните от екзитпола на "Галъп Интернешънъл Болкан" към 20:00 часа. "Прогресивна България" получава 35,5%. ГЕРБ-СДС - 17,5%, ПП-ДБ - 13,8%. ДПС - 10,3%. "Възраждане" - 5,9%.

В парламента обаче не влиза БСП – ОЛ, с 3,9%. Под бариерата от 4% остават и МЕЧ, с 3,5%. "Сияние", с 3,3%. ИТН, с 1%, АПС, с 1%, "Величие", с 2,5% и "Синя България", с 0,8%. Според данните от екзитпол на "Галъп Интернешънъл Болкан", избирателната активност към 20:00 ч. в страната е 48%.

Данните на от екзитпол на "Мяра" към 20:00 часа потвърждават тези резултати. "Прогресивна България" е на първо място с 38,7%. Втори са ГЕРБ-СДС – 14,7%. Трети ПП-ДБ – 13,3%, четвърти ДПС – 9,1%, пети "Възраждане" – 5,3%, шести БСП - ОЛ, с 4%.

Извън парламента остават МЕЧ – 3,4%, "Величие" – 3,2%, "Сияние" – 2,6%, ИТН - 1,9%, АПС" – 1,8%, и "Синя България" - 0,5%.

По данни от екзитпол на "Мяра" избирателната активност към 20:00 ч. е 48,5%.

Екзитполовете на социологическите агенции "Тренд", "Мяра" и "Галъп Интернешънъл Болкан" са поръчани и финансирани от NOVA.