Бойко Борисов: Победителят е ясен, но преговорите ще решат кой ще управлява

Обновена преди 1 час / 19 април 2026, 20:20
Емил Дечев обяви за кои партии са сигналите за купуване на гласове

ПП-ДБ: Българите оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото

Старт на броенето на бюлетините: Ето къде да гледате на живо

"Демокрацията е жива": Лидерът на БСП с първи коментар след края на изборния ден
Славяново празнува победата на Румен Радев

Първи сметки: Колко места в парламента получават „Прогресивна България“, ГЕРБ и ПП-ДБ?

Румен Радев: "Прогресивна България" печели безапеалационно
Резултати от екзитпол на "Тренд": Кой влиза в Народното събрание

Б лагодаря за всеки глас за ГЕРБ. Поздравявам първия, написа във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след края на изборния ден. 

"Равносметката е ясна за нас и я направихме още с оставката на кабинета “Желязков”. Без коалиции и без безпринципни сглобки! Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго. Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява", гласи първият коментар на лидера на ГЕРБ.

Борисов е категоричен, че ГЕРБ може и в управление, и в опозиция. "И в политиката, както и в живота, трябва търпение", заявява той.

Първи коментар от щаба на ГЕРБ след края на изборния ден, съобщи NOVA.

„Без коалиции, без сглобки! Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго. Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява. В политиката, както и в живота, трябва търпение”, пишат от втората формация в бъдещия парламент според данните от exit poll-а на „Тренд” към 19 ч.

 

Източник: NOVA/БГНЕС    
Паралелно преброяване: „Прогресивна България” печели вота, ГЕРБ-СДС е втора политическа сила

Първи сметки: Колко места в парламента получават „Прогресивна България“, ГЕРБ и ПП-ДБ?

Как вижда светът резултатите от изборите в България

Иран отказа нови преговори със САЩ въпреки заплахите на Тръмп за удари по енергийната мрежа

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Honda я удари токов удар, изтегля е:Ny1 от различни пазари в Европа

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на
Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Делян Пеевски

Пеевски: Имаше репресии срещу членове и симпатизанти на ДПС

България Преди 36 минути

Лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че „нашият път и нашата кауза остават непроменени, хората знаят, че могат винаги да разчитат на нас и заедно ще успеем“

Учебен ли ще е 20 април за учениците

Учебен ли ще е 20 април за учениците

България Преди 1 час

Датата идва непосредствено след извънредните парламентарни избори в неделя, когато голяма част от училищата бяха използвани за избирателни секции

Въоръжен мъж уби 8 деца в Луизиана, загина при преследване

Въоръжен мъж уби 8 деца в Луизиана, загина при преследване

Свят Преди 2 часа

Жертвите са били на възраст от една до около 14 години, каза говорителят на полицията в Шривпорт Крис Борделън

"Възраждане": Благодарим! Очакваме окончателните резултати

"Възраждане": Благодарим! Очакваме окончателните резултати

България Преди 2 часа

Според данните "Възраждане" е пета политическа сила. Партията получава 5,1% от гласовете, по данни от екзитпол на "Тренд"

Задържаха кмета на село Брежани за заплахи

Задържаха кмета на село Брежани за заплахи

България Преди 2 часа

Причината за задържането са отправени заплахи към член на секционна избирателна комисия

"Аполо" срещу "Артемис": Как се промени Земята за 58 години

"Аполо" срещу "Артемис": Как се промени Земята за 58 години

Любопитно Преди 3 часа

Когато командирът на "Аполо 8“ Франк Борман за първи път вижда обратната страна на Луната от прозореца на своя космически кораб през 1968 г., той е поразен от нейния пустинен вид

Здравето на зъбите зависи от едно важно правило

Здравето на зъбите зависи от едно важно правило

Любопитно Преди 3 часа

Едно бързо миене на зъбите не е достатъчно, за да поддържат зъбите ви блестящи и чисти. Плаката е лепкав филм, пълен с бактерии, които могат да ерозират зъбния емайл, причинявайки кариеси и други проблеми с устната кухина (като гингивит)

Въпрос за 24 трилиона долара: Кой притежава тези 100-годишни минни карти?

Въпрос за 24 трилиона долара: Кой притежава тези 100-годишни минни карти?

Свят Преди 4 часа

Колониални архиви в белгийски музей могат да отключат огромното минерално богатство на Демократична република Конго за американски минни компании. Кураторите обаче не бързат да съдействат

Слънцето ни „крещи“ постоянно, но ние не го чуваме: Любител астроном записа звука на изригване

Слънцето ни „крещи“ постоянно, но ние не го чуваме: Любител астроном записа звука на изригване

Любопитно Преди 4 часа

Магнитното поле на Слънцето се заплита и „пращи“ – чуйте преобразувания сигнал от едно от най-активните слънчеви петна за 2026 година

Гюров: МВР знае за 50 души с имунитет, готови да купуват гласове

Гюров: МВР знае за 50 души с имунитет, готови да купуват гласове

България Преди 4 часа

Гюров: Сега аз като премиер, министър Дечев и главният секретар Кандев разчитаме само на вас

Тежка катастрофа на 1 км на АМ „Тракия”: Премазана кола на излизане от София

Тежка катастрофа на 1 км на АМ „Тракия”: Премазана кола на излизане от София

България Преди 4 часа

Движението към Бургас се извършва само в аварийната лента и през близка бензиностанция; на място са полиция, пожарна и линейка

МВнР: Изключително висока избирателна активност в чужбина

МВнР: Изключително висока избирателна активност в чужбина

България Преди 4 часа

Нашите дипломатически и консулски представителства са поръчали два пъти повече бюлетини спрямо предходните избори. Така се гарантира, че ще има достатъчно изборни книжа

Нови археологически находки хвърлят светлина върху историческата личност на Исус

Нови археологически находки хвърлят светлина върху историческата личност на Исус

Свят Преди 4 часа

Учени използват рентгенови технологии и физични анализи, за да потвърдят автентичността на ключови артефакти от I век

<p>МВР:&nbsp;Член на СИК пуснал 10 бюлетини, кметска дъщеря гласувала от името на други граждани</p>

Изборни схеми в Монтана и Кърджали: Член на СИК пуснал 10 бюлетини, кметска дъщеря гласувала от името на други граждани

България Преди 5 часа

Главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи актуални данни за обстановката в изборния ден и за постъпилите сигнали за нарушения

Виктор Орбан обвърза заема за Украйна от 90 млрд. евро с доставките по „Дружба“

Виктор Орбан обвърза заема за Украйна от 90 млрд. евро с доставките по „Дружба“

Свят Преди 5 часа

Унгария е готова да вдигне ветото върху европейската помощ, ако Киев възобнови транзита на руски петрол още в понеделник

<p>Ванс ли ще води делегацията на САЩ за преговорите с Иран</p>

Джей Ди Ванс ли ще води делегацията на САЩ за преговорите с Иран

Свят Преди 5 часа

Примирието между САЩ и Иран трябва да изтече в сряда

