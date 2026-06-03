Свят

Мицкоски: Нещата в България се радикализират драстично

Мицкоски: Имаме достатъчно сили да победим у дома, но да победим и навън

3 юни 2026, 19:49
Мицкоски: Нещата в България се радикализират драстично
Източник: EPA/БГНЕС

П ремиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че не очаква „промяна в позицията на София" по отношение на условието пред Северна Македония за начало на преговори с ЕС - вписването на българите в конституцията на страната му, "особено сега, когато новото правителство е в политически меден месец”.

Той продължава да твърди, че България блокира преговорите за присъединяваме, въпреки че условието за конституционни промени е на ЕС.

„За да отклонят вниманието от вътрешните си проблеми, те ще се опитат да създадат подобни теми, чрез които ще се представят като защитници на националните си интереси“, каза Мицкоски за новото българско правителство с премиер Румен Радев.

Коща поряза амбициите на Мицкоски за предоговаряне със Северна Македония

„Промените в конституцията остават единственият начин за официално започване на преговорите за присъединяване на Северна Македония към ЕС” заяви на вчерашната съвместна пресконференция с Мицкоски в Скопие и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Тогава Мицкоски не повдигна директно въпроса, но говори за това кога според него ЕС е бил силен, кога е имал ясно лидерство и кога е спазвал европейските ценности. 

Днес премиерът на Северна Македония даде нова пресконференция, на която определи разговорите си с Коща като „конструктивни“.

„Нашата позиция е ясна и непроменена. Няма цена, която да ме принуди като премиер да вляза в подобно приключение, в което няма да има известен край. Много пъти в миналото на гражданите, но и на политиците от македонското правителство, са давани обещания, че все още нещо трябва да се направи, но за съжаление сме на същото място, където бяхме преди 26 години“, каза Мицкоски.

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По думите му според информацията, с която разполага от срещата на министрите на външните работи на България Велислава Петрова и на Северна Македония Тимчо Муцунски ситуацията в България „се радикализира драстично“.

„Нещата там се радикализират драстично. Но ще издържим и това. Имаме достатъчно сили да победим у дома, но да победим и навън. Подготвени сме за всичко това, имаме факти, имаме аргументи, ще работим. Това не е спринт, това е маратон. Необходими са стратегия, план, визия. Това се печели с ум, не се печели с бързане и под натиск. Затова призовавам македонската общественост да се изправи и да се обедини около политиките на правителството, когато става дума за този въпрос, защото колкото повече сме заедно и колкото по-обединени сме, толкова по-силни сме както у дома, така и навън“, каза Мицкоски, според когото причина за „радикализацията“ в България е опозицията в Северна Македония, „която не подбира средства да подрива правителствената политика”.

Източник: БТА, Маринела Величкова    
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