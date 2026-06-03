България

Петрова проведе ключова среща за присъединяването на България към ОИСР

Корман потвърди своя личен ангажимент към процеса по разширяване на Организацията

3 юни 2026, 20:43
Петрова проведе ключова среща за присъединяването на България към ОИСР
Източник: МВнР

М инистър Велислава Петрова проведе среща с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман в рамките на Годишната среща на Съвета на Организацията на ниво министри в Париж, съобщиха от МВнР.

По време на разговора първият ни дипломат подчерта, че членството на страната ни в ОИСР остава основен приоритет във външната политика на новото българско правителство, което е поело ангажимент да завърши техническата фаза на процеса на присъединяване възможно най-скоро.

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„Високо ценим тясното, позитивно и конструктивно сътрудничество със Секретариата на ОИСР през целия процес на преговори за присъединяване", заяви още министър Петрова.

От своя страна Матиас Корман потвърди своя личен ангажимент към процеса по разширяване на Организацията. Той подчерта, че България остава в добра позиция да приключи техническата фаза в рамките на настоящата година.

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Министър Петрова и генералният секретар Корман потвърдиха общата си оценка, че присъединяването на България към ОИСР ще има взаимноизгоден характер и изразиха готовност да продължат тясното сътрудничество с оглед успешното приключване на процеса.

България ОИСР Велислава Петрова
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