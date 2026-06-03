Свят

Унгария пусна 6,6 млрд. евро военна помощ за Украйна

Решението бележи сериозна промяна в политиката на Будапеща

3 юни 2026, 17:06
Унгария пусна 6,6 млрд. евро военна помощ за Украйна
Източник: iStock

Н овото правителство на Унгария прекрати двегодишната блокада върху компенсациите за военна помощ за Украйна, което позволява на Европейския съюз незабавно да отпусне 6,6 милиарда евро финансиране. 

Решението бележи сериозна промяна в политиката на Будапеща. По време на управлението на Виктор Орбан Унгария блокираше Европейския механизъм за подкрепа на мира (EPF), чрез който държавите членки получават компенсации за оръжията, предоставени на Киев.

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С премахването на ветото се освобождават средства за възстановяване на разходите на страните, подкрепили Украйна. Украинският външен министър Андрий Сибига призова те да бъдат използвани за закупуване на системи за противовъздушна отбрана.

Промяната е част от усилията на новия премиер Петер Мадяр за подобряване на отношенията с ЕС, НАТО и Украйна. Освен че деблокира механизма EPF, той прекрати и съпротивата срещу европейски заем за Киев, макар да остава против изпращането на унгарски оръжия.

Будапеща също така даде сигнал, че е готова да подкрепи началото на преговорите за членство на Украйна в ЕС след напредък в разговорите за правата на унгарското малцинство в страната.

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Миналата седмица Унгария постигна и споразумение с Европейската комисия за размразяване на 16,4 милиарда евро европейски средства, блокирани по време на управлението на Орбан заради опасения, свързани с върховенството на закона и корупцията.

Източник: БГНЕС    
Унгария Европейски съюз Украйна военна помощ
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