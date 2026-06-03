Протест срещу кмета Благомир Коцев във Варна

Ж ители на Варна излязоха на протест с искане за оставката на кмета Благомир Коцев.

Зад организацията на събитието не стоят партийни централи, политически коалиции или финансирани организации, твърдят организаторите.

Масови протести в подкрепа на кмета на Варна у нас и в Европа

Според тях, в основата на това недоволство стои дълбока криза на доверието към местната власт.

Протестиращите изразяват разочарование от управлението на града, като основните критики са насочени към липсата на прозрачност, проблемите с градската инфраструктура, чистотата и съмненията около провеждането на обществените поръчки.

Напрежението в морската столица ескалира и на фона на сериозни политически скандали от последните седмици, свързани с незаконното строителство в местността „Баба Алино".