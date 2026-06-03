Свят

Черна гора обяви, че е предотвратила опит за дестабилизация от Сърбия

Част от върнатите в Сърбия мъже имат криминално минало, свързано с насилие

3 юни 2026, 21:41
Черна гора обяви, че е предотвратила опит за дестабилизация от Сърбия
Източник: iStock

Ч ерногорската полиция е върнала самолет от Белград с привърженици на режима на Александър Вучич. Властите обещаха твърд отговор срещу опити за „дестабилизация“ преди срещата на върха ЕС - Западни Балкани, предаде БГНЕС.

Полицията в пристанищния град Тиват, където в петък ще се проведе среща между европейски и западнобалкански лидери, заяви, че е отказала влизане на около 90 мъже, пристигнали с полет от Белград. Според властите те „биха представлявали риск за вътрешната и националната сигурност“.

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Полицията посочи, че операцията е част от действия за предотвратяване на „всякакви форми на злонамерена дейност“, включително опити за „дестабилизация“, които може да са свързани с „чужди елементи“. Крайната им цел, според властите, е да подкопаят стабилността на държавата и да забавят процеса на европейска интеграция.

При проверката са открити радиостанция, транспарант със слоган на управляващата партия в Сърбия, както и данни, че няколко от мъжете са известни с участието си в проправителствени митинги и събития в Белград.

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„Става дума за лица, които са участвали в множество публични събирания с висок риск за сигурността“, заявиха полицейската дирекция и агенцията за национална сигурност на Черна гора.

Част от мъжете имат криминално минало, свързано с насилие.

Източник: БГНЕС    
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