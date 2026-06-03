Криза със заложници повече от 15 часа в банка в САЩ

П овече от 15 часа след като бяха взети заложници и беше отправена бомбена заплаха в банкова сграда в Бейкърсфийлд, Калифорния, ситуацията приключи със смъртта на заподозрения нападател, предава Си Ен Ен.

„Ситуацията със заложниците приключи след стрелба с участието на полицай, включваща служители на Федералното бюро за разследване“, съобщи полицията на Бейкърсфийлд.

Няма пострадали заложници. Двама от тях бяха освободени във вторник по време на преговори с похитителя.

САЩ: Драма със заложници, похитителят беше убит

Ситуацията със заложници в Бейкърсфийлд, Калифорния, се проточи от вторник до ранните часове на сряда, като полицията обяви, че мъж, за когото се смята, че има бомба, се е барикадирал в банкова сграда.

Преговарящите са разговаряли по телефона с мъжа.

Полицията уби похитителя в банката в САЩ

„Всички ресурси са на разположение на мястото“, каза сержант Ерик Селедон от полицията в Бейкърсфийлд във вторник следобед, пояснявайки че там е имало специален отряд, екип за бомби, преговарящи и екип за дронове.

Членове на екипа за спасяване на заложници на ФБР също са пристигнали на мястото.