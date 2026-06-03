Правителството предлага придобиване на нови 3D радари

М инистерският съвет предлага на Народното събрание да одобри проект за инвестиционен разход за придобиване на нови трикоординатни радари, съобщиха от правителствената пресслужба.

Целта на проекта е развитие на способностите за наблюдение на въздушното пространство с наземни средства за активна радиолокация, осигуряване на въздушния суверенитет на България и изпълнение на съюзническите ангажименти на страната в НАТО.

България и Франция подписаха споразумение за съвместно придобиване на нови радари

С реализацията на проекта се предвижда придобиването на седем нови трикоординатни радара и спомагателно оборудване, както и изграждането на способности за наблюдение на въздушното пространство в реално време. Това ще подпомогне изпълнението на отговорностите на Въоръжените сили към националната и колективната система за сигурност, посочват от правителството.

Придобиването на нови трикоординатни радари е сред основните приоритети, заложени в Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г. и в Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2032 г.

Проектът за инвестиционен разход е изготвен въз основа на проект на договор по поръчка за придобиване към рамково споразумение между Министерството на отбраната на България и Министерството на въоръжените сили на Франция, както и на проект на допълнителен съпътстващ договор между българското военно ведомство и производителя на радарите.

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Проектът включва доставка, инсталиране и интегриране на оборудване, услуги и дейности по рамковото споразумение с френската страна, както и придобиване на спомагателно оборудване, услуги и дейности, свързани с експлоатацията на радарите по съпътстващия договор с производителя.

Припомняме, че през юни 2025 г. министрите на отбраната на България и Франция подписаха рамково споразумение за съвместно придобиване на нови трикоординатни радари.