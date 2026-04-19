Румен Радев: Готови сме на различни варианти

Л идерът на "Прогресивна България", президентът Румен Радев заяви, че неговата формация е очаквала да бъде на първо място на настоящите предсрочни парламентарни избори. "Ние очаквахме да бъдем първи, беше нормално и закономерно. Надеждите бяха големи и очакванията също, следователно и отговорността е голяма", каза той.

"Много партии дадоха заявка, че трябва да бъде сменен Висшия съдебен съвет. Надявам се, че с ПП-ДБ ще гледаме в една посока, когато говорим за смяна на ВСС", каза още Радев.

Относно възможността за абсолютно мнозинство в следващия парламент, той призова да се изчакат окончателните резултати.

Запитан за възможни коалиции, Радев заяви категорично: "Ние сме готови на различни варианти, за да има България стабилно, редовно правителство. Ще направим всичко възможно за да не ходим на нови избори".