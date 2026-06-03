Щастлива развръзка: Откриха издирваното 2-годишно дете в Старозагорско

Старт на разпитите по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева от Хасково

О ткриха детето, което в продължение на няколко часа се издирваше в село Александрово, община Павел баня. То е на две и половина години и бе в неизвестност от около 20.00 часа на 2 юни.

2-годишно дете изчезна мистериозно след игра на двора, полиция и доброволци го издирват

Полиция, пожарникари и доброволци направиха обходи в селото. Последно детето беше видяно близо до реката.

Полицията разпита родители и съседи.

„Децата играеха отвън и ние бяхме при тях. Влязох за малко в къщата, излизам отново – нямаше го. Попитах другите деца къде е, казаха, че не са го видели накъде е тръгнал”, разказа по-рано днес бащата Сергей, цитиран от NOVA.