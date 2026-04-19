"Възраждане": Благодарим! Очакваме окончателните резултати

О т партия "Възраждане" благодариха на избирателите си в първия си коментар след първите резултати от екзитпол на предсрочните парламентарни избори за 52-ро Народно събрание.

"Благодарим на всеки от вас, който избра единствената партия, която защитава българския национален интерес! Очакваме окончателните резултати!", написаха те в социалната мрежа Фейсбук.

Резултатите от екзитпол сочат убедителна победа за коалицията, водена от президента Румен Радев, "Прогресивна България". По данни на "Тренд" към 20:00 часа, тя печели 39,6% от гласовете. Това ѝ дава 112 депутата в новия парламент.

Според данните "Възраждане" е пета политическа сила. Партията получава 5,1% от гласовете, по данни от екзитпол на "Тренд". Така тя ще има 14 депутати.