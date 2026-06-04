4 юни: Нощта, в която танковете прегазиха надеждата

И ма дати, които разцепват съвременната история на „преди“ и „след“. Те не просто променят граници или свалят правителства, а запечатват в колективната памет на човечеството образи, от които десетилетия наред боли.

За нас, хората в Източна Европа, пролетта на 1989 г. е синоним на събуждане, на срутването на Берлинската стена и на усещането, че свободата е неизбежна. Но на другия край на света, в сърцето на Пекин, същата тази пролет завърши в локви кръв под веригите на танковете.

На 4 юни 1989 г. на площад „Тянанмън“ (в превод „Вратата на небесното спокойствие“) китайското правителство извърши едно от най-бруталните и медийно цензурирани кланета в модерната епоха.

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Началото на ужаса

Всичко започва седем седмици по-рано, през април, с кончината на един необикновен политик. Смъртта на Ху Яобан, бивш генерален секретар на Китайската комунистическа партия и реформатор, отстранен заради твърде либералните си възгледи, се превръща в катализатор на дълбоко скритото обществено напрежение.

Хиляди студенти се стичат на площада, за да почетат паметта му. Много бързо обаче траурът прераства в нещо много по-голямо. Младите хора, увлекли след себе си работници, интелектуалци и обикновени граждани, издигат глас срещу корупцията, партийната шуробаджанащина, инфлацията и липсата на свобода на словото.

Огромният площад се превръща в палатков лагер на надеждата, където десетки студенти обявяват гладна стачка, а в центъра му изниква десетметровата статуя на „Богинята на демокрацията“, изработена от гипс и папиемаше, напомняща поразително на Статуята на свободата.

Управляващите в Пекин са парализирани от разкола в собствените си редици. Докато умерените лидери се опитват да преговарят, хардлайнерите в партията, подкрепяни от върховния лидер Дън Сяопин, виждат в протестите смъртна заплаха за режима.

Когато в средата на май в Пекин пристига съветският лидер Михаил Горбачов, светът е вперил очи в Китай, а присъствието на стотици чуждестранни журналисти дава на протестиращите илюзията за сигурност. Те вярват, че властта няма да посмее да действа пред камерите на целия свят. Този наивен идеализъм обаче се сблъсква с желязната доктрина на една партия, която не прощава неподчинението. На 20 май е обявено военно положение, а към столицата започват да се придвижват редовни армейски части.

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Смъртоносният ред на Пекин

Развръзката настъпва със зловеща решителност в нощта срещу 4 юни. По заповед на правителството 27-а и 38-а армия на Народноосвободителната армия на Китай получават зелена светлина да разчистят площада. Този път войниците не носят палки за борба с безредиците – те са въоръжени с бойни автомати „Калашников“ и подкрепени от тежки танкове тип 59. Около 22:00 ч. на 3 юни първите изстрели отекват в предградията на Пекин. Обикновени граждани се опитват да блокират военните конвои с барикади от автобуси и камиони, но армията открива огън с бойни патрони директно в тълпата.

Към полунощ танковете нахлуват на самия площад „Тянанмън“. Светлините са угасени, а през мегафоните отеква хладният глас на властта, който призовава за незабавно напускане. Последвалите часове са ад от писъци, ослепителни трасиращи куршуми и тътен от рушащи се палатки. Гипсовата Богиня на демокрацията е прегазена от танк под аплодисментите на войниците.

Студентите, хванати за ръце и пеещи „Интернационала“, биват застрелвани от упор или прегазвани от тежката техника. Документирани са свидетелства за линейки, дошли да приберат ранените, по които също е откриван огън. До сутринта на 4 юни площадът е разчистен, а следите от кръв и плът са набързо измити с водоноски и изгорени.

Точният брой на жертвите от тази черна нощ остава една от най-строго пазените държавни тайни в света. Китайското правителство официално признава за около 200 загинали цивилни и десетки служители на сигурността. Всички независими източници, Червеният кръст и чуждестранните дипломати обаче рисуват коренно различна и много по-зловеща картина. Според декласифицирани по-късно британски и американски дипломатически грами, реалният брой на убитите варира от няколкостотин до над 10 000 души.

Споменът за тях е запечатан в един сюрреалистичен и вечен кадър, заснет на следващия ден, 5 юни, от терасата на хотел „Пекин“. На него самотен мъж, носещ две торби с покупки, застава на пътя на колона от четири танка. Всеки път, когато водещата машина се опитва да го заобиколи, той се премества, за да застане пред нея. Този анонимен „Човек пред танка“ (Tank Man) се превърна в глобален символ на съпротивата на човешкия дух срещу всемогъщата тирания.

Стената на мълчанието

Днес, десетилетия след кървавата баня, площад „Тянанмън“ изглежда перфектно подреден, чист и спокоен, охраняван от стотици камери за лицево разпознаване и полицаи. В самия Китай обаче събитията от 4 юни 1989 г. са подложени на пълна „цифрова амнезия“.

Комунистическата партия е изтрила всяко споменаване на клането от учебниците по история, а мощната цензурна машина в китайския интернет (известна като Великият затворен щит) блокира всяко търсене на думи като „4 юни“, „Тянанмън“ или дори комбинации от цифри, които загатват за датата.

Въпреки опитите на Пекин да наложи пълно мълчание, истината за онази пролет отказва да умре. Всяка година на 4 юни по света се палят свещи в памет на онези студенти, които просто искаха да дишат свободно.

Чудото при Дюнкерк: Денят, в който флотилията от малки лодки спаси свободния свят

На 4 юни 1940 г. светът става свидетел на събитие, което надхвърля военната логика и се превръща в съвременен мит. На този ден официално приключва операция „Динамо“ – евакуацията на британския експедиционен корпус и френските съюзнически войски от плажовете на Дюнкерк. Над 338 000 мъже, обречени на сигурна смърт или плен, са изтръгнати от лапите на нацистката военна машина благодарение на едно невиждано чудо: армада от над 800 съда, в която рамо до рамо с военните разрушители плават рибарски гемии, луксозни яхти и разнебитени спасителни лодки.

Само три седмици по-рано, през май 1940 г., ситуацията изглежда катастрофална. Хитлеровият блицкриг е разкъсал френската отбрана като лист хартия. Немските танкови дивизии са извършили съкрушителен обходен маньовър, излизайки на Ламанша и притискайки съюзническите армии в предсмъртна хватка на френското крайбрежие.

Около 400 000 британски и френски войници се оказват в капан на тесен къс земя около пристанищния град Дюнкерк. Зад гърба им е морето, а пред тях – настъпващият Вермахт. В Лондон военното министерство се подготвя за най-черния сценарий. Според първоначалните разчети на вицеадмирал Бертрам Рамзи, ръководител на спасителната операция, британците се надяват да успеят да евакуират не повече от 30 000 или 45 000 мъже, преди градът да падне. Загубата на цялата професионална армия на Обединеното кралство би означавала само едно – капитулация и край на съпротивата в Европа.

Тогава обаче се случва една от най-обсъжданите загадки на Втората световна война: Хитлер издава своята прословута „Заповед за спиране“ (Halt order), задържайки танковете си на броени километри от Дюнкерк по съвет на Херман Гьоринг, който обещава, че Луфтвафе (нацистките военновъздушни сили) ще унищожи обградените войски от въздуха. Този тридневен прозорец се оказва спасителен. На 26 май е даден стартът на операция „Динамо“, която ще превърне плажовете на Дюнкерк в арена на нечовешка драма и невиждана солидарност.

Армадата на обикновените хора

Основният проблем на евакуацията е плиткото крайбрежие на Дюнкерк. Големите военни разрушители на Кралския флот не могат да доближат брега, без да заседнат, което ги прави лесни мишени за германските бомбардировачи Junkers Ju 87 „Щука“. Разбирайки, че времето изтича, Британското адмиралтейство предприема безпрецедентен ход – изпраща спешен радиопризив към нацията, изисквайки всички собственици на самоходни плавателни съдове с дължина над 9 метра да ги предоставят за нуждите на армията.

Това, което последва, остава в историята като „Епопеята на малките кораби“ (The Little Ships of Dunkirk). Стотици цивилни граждани – зъболекари, рибари, банкери, търговци и моряци от пътническия флот – отказват да предадат лодките си на военните и решават сами да застанат зад руля. Флотилия от над 800 разнородни съда пресича неспокойните и минирани води на Ламанша под непрестанен артилерийски обстрел и въздушни атаки. Луксозни развлекателни яхти от Темза, дървени рибарски лодки, спасителни платформи и дори панорамни корабчета за разходка се насочват към горящия френски бряг.

На плажа гледката е апокалиптична. Градът е в пламъци, а небето е черно от пушек и германски самолети. Войниците стоят с часове, навлезли до гърдите в ледената морска вода, подредени в перфектни, дисциплинирани опашки, чакайки своя ред. Малките цивилни лодки сноват неуморно между плитките води и чакащите навътре разрушители, превозвайки по 20, 30 или 50 войници на курс. Много от тези лодки правят десетки курсове под дъжд от куршуми, задвижвани единствено от мисълта, че спасяват своите синове, братя и съседи.

Речта, която изкова победата

Когато на 4 юни 1940 г. операцията приключва, цифрите шокират света. Вместо очакваните 30 000 души, от ада на Дюнкерк са спасени точно 338 226 съюзнически бойци, от които близо 140 000 са френски, белгийски и канадски войници. Това е зашеметяващ логистичен и хуманитарен триумф. Загубите обаче също са жестоки – над 200 плавателни съда са потопени, а британската армия е принудена да изостави на френския бряг цялото си тежко въоръжение, включително хиляди танкове, артилерийски оръдия и превозни средства.

Същия следобед министър-председателят Уинстън Чърчил се изправя пред Камарата на общините в Лондон. Той е наясно, че нацията е в състояние на еуфория, но като опитен политик и бивш журналист знае, че истината трябва да бъде изречена директно. „Трябва да бъдем много внимателни да не приписваме на тази евакуация атрибутите на победа“, заявява Чърчил с характерния си тежък глас, напомняйки: „Войни не се печелят с евакуации“.

Но точно в този момент на върховно изпитание, Чърчил произнася думите, които ще дефинират духа на съпротивата срещу нацизма и ще се превърнат в най-известната му реч: „Ние ще стигнем до края... Ще се бием във Франция, ще се бием в моретата и океаните, ще се бием с нарастваща увереност и нарастваща сила във въздуха, ще защитаваме нашия остров, каквато и да е цената. Ще се бием на плажовете, ще се бием на летищата, ще се бием в полетата и по улиците, ще се бием в хълмовете; ние никога няма да се предадем!“.

Духът на Дюнкерк

Спасяването на армията при Дюнкерк променя изцяло психологическия ход на Втората световна война. То ражда феномена, известен като „Духът на Дюнкерк“ (Dunkirk Spirit) – термин, който британците използват и до днес, когато описват върховно национално обединение и отказ от предаване пред лицето на смазващо бедствие.

Ако операция „Динамо“ се беше провалила, Хитлер вероятно щеше да спечели войната още през лятото на 1940 г. Спасените на 4 юни войници обаче се превърнаха в гръбнака на армията, която четири години по-късно, през юни 1944 г., се завърна на френския бряг по време на Десанта в Нормандия, за да освободи Европа.

Още събития на 4 юни:

1887 г. – В Париж е основан институтът „Пастьор“ от френския биолог Луи Пастьор и Емил Ру.

1956 г. – Разсекретена и публикувана е тайната реч на съветския лидер Никита Хрушчов „За култа към личността и неговите последици“, в която той критикува Йосиф Сталин.

Родени:

1971 г. – роден е Ноа Уайли, американски актьор

1975 г. – родена е Анджелина Джоли, американска актриса

1996 г. – родена е Мария Бакалова, българска актриса

Починали: