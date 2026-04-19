Емил Дечев обяви за кои партии са сигналите за купуване на гласове

С ериозен ръст на сигналите за изборни престъпления и множество образувани разследвания след парламентарните избори отчетоха от Министерството на вътрешните работи. Данните бяха представени от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев.

По негови думи общият брой на сигналите за нарушения на изборния процес е 2974, което е с 204% повече спрямо парламентарните избори през октомври 2024 г., или около три пъти увеличение.

Разпределение на сигналите по политически формации:

Министърът съобщи следното разпределение на сигнали за предполагаеми изборни престъпления в полза на политически сили:

631 сигнала - ДПС "Ново начало"

318 - ГЕРБ

18 - "Възраждане"

16 - "Прогресивна България"

13 - БСП

11 - "Продължаваме промяната - Демократична България"

7 - "Величие"

4 - ИТН

2 - "МЕЧ"

По думите на Дечев има и множество сигнали без конкретизирана политическа сила.

Образувани са общо 614 досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите. Това е 5,5 пъти повече спрямо изборите през 2024 г.

Отделно са постъпили 72 прокурорски преписки, свързани с кандидати за народни представители с имунитет.

Задържани лица и полицейски действия:

425 задържани лица (при 72 през 2024 г.)

6728 предупредителни протокола по ЗМВР, свързани с изборния процес (3,5 пъти повече спрямо 2024 г.)

270 специализирани полицейски операции (при 229 през октомври 2024 г.)

Емил Дечев коментира увеличението на сигналите така:

"Това го тълкуваме като много по-голямо повишено доверие на българското общество и гражданите спрямо новото ръководство на МВР."

Вътрешният министър посочи редица конкретни случаи:

В град Лом е образувано досъдебно производство за купуване на гласове срещу кмета. Разпитани са 11 свидетели пред съдия, събрани са и аудиозаписи.

Във Варна са задържани 4 лица, сред които общински съветник от Провадия. Иззети са почти 200 000 евро. По данни на МВР средствата са предоставени от лице, което е напуснало страната месец преди изборите. По случая са разпитани 152 души за един ден.

В Смолян са задържани 3 лица, иззети са 40 000 евро и списъци с лични данни.

Във Велико Търново кандидат за депутат е спрян от полицията, като в автомобила са открити пари и списъци с лични данни.

В село Септемврийци, област Монтана, член на секционна комисия е опитал да гласува 10 пъти вместо граждани.

В село Великденче, област Кърджали, дъщеря на кмета и нейна приятелка са задържани за гласуване вместо други лица.

В село Баня е установено отваряне на изборна урна 40 минути преди края на изборния ден.

Дечев заяви, че новото ръководство на министерството е работило в ускорен режим след встъпването си:

"Постарахме се много. Обиколихме всички 28 областни дирекции и районни управления."

Главният секретар на МВР допълни:

"Изборният ден приключи. Ние не. Оставаме на терен и утре, и вдругиден."

По случая във Варна беше уточнено, че задържаният общински съветник е свързван с политически формации, като според МВР е "гравитирал към ГЕРБ, а понастоящем - към ДПС "Ново начало".

Министърът подчерта, че всички данни са на етап разследване:

"Последната дума ще бъде на съда."

По отношение на част от случаите Дечев изрази и критики към работата на прокуратурата, като посочи пример с противоречиви постановления по едно от делата в Кърджалийско.

Разследванията по всички случаи продължават.