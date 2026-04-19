Емил Дечев обяви за кои партии са сигналите за купуване на гласове

Има три пъти повече сигнали сега в сравнение с 2024 година

Обновена преди 1 час / 19 април 2026, 21:25
"Демокрацията е жива": Лидерът на БСП с първи коментар след края на изборния ден
С ериозен ръст на сигналите за изборни престъпления и множество образувани разследвания след парламентарните избори отчетоха от Министерството на вътрешните работи. Данните бяха представени от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев.

По негови думи общият брой на сигналите за нарушения на изборния процес е 2974, което е с 204% повече спрямо парламентарните избори през октомври 2024 г., или около три пъти увеличение.

Разпределение на сигналите по политически формации:

Министърът съобщи следното разпределение на сигнали за предполагаеми изборни престъпления в полза на политически сили:

631 сигнала - ДПС "Ново начало"
318 - ГЕРБ
18 - "Възраждане"
16 - "Прогресивна България"
13 - БСП
11 - "Продължаваме промяната - Демократична България"
7 - "Величие"
4 - ИТН
2 - "МЕЧ"

По думите на Дечев има и множество сигнали без конкретизирана политическа сила.

Образувани са общо 614 досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите. Това е 5,5 пъти повече спрямо изборите през 2024 г.

Отделно са постъпили 72 прокурорски преписки, свързани с кандидати за народни представители с имунитет.

Задържани лица и полицейски действия:

  • 425 задържани лица (при 72 през 2024 г.)
  • 6728 предупредителни протокола по ЗМВР, свързани с изборния процес (3,5 пъти повече спрямо 2024 г.)
  • 270 специализирани полицейски операции (при 229 през октомври 2024 г.)

Емил Дечев коментира увеличението на сигналите така:

"Това го тълкуваме като много по-голямо повишено доверие на българското общество и гражданите спрямо новото ръководство на МВР."

Вътрешният министър посочи редица конкретни случаи:

  • В град Лом е образувано досъдебно производство за купуване на гласове срещу кмета. Разпитани са 11 свидетели пред съдия, събрани са и аудиозаписи.
  • Във Варна са задържани 4 лица, сред които общински съветник от Провадия. Иззети са почти 200 000 евро. По данни на МВР средствата са предоставени от лице, което е напуснало страната месец преди изборите. По случая са разпитани 152 души за един ден.
  • В Смолян са задържани 3 лица, иззети са 40 000 евро и списъци с лични данни.
  • Във Велико Търново кандидат за депутат е спрян от полицията, като в автомобила са открити пари и списъци с лични данни.
  • В село Септемврийци, област Монтана, член на секционна комисия е опитал да гласува 10 пъти вместо граждани.
  • В село Великденче, област Кърджали, дъщеря на кмета и нейна приятелка са задържани за гласуване вместо други лица.
  • В село Баня е установено отваряне на изборна урна 40 минути преди края на изборния ден.

Дечев заяви, че новото ръководство на министерството е работило в ускорен режим след встъпването си:

"Постарахме се много. Обиколихме всички 28 областни дирекции и районни управления."

Главният секретар на МВР допълни:

"Изборният ден приключи. Ние не. Оставаме на терен и утре, и вдругиден."

По случая във Варна беше уточнено, че задържаният общински съветник е свързван с политически формации, като според МВР е "гравитирал към ГЕРБ, а понастоящем - към ДПС "Ново начало".

Министърът подчерта, че всички данни са на етап разследване:

"Последната дума ще бъде на съда."

По отношение на част от случаите Дечев изрази и критики към работата на прокуратурата, като посочи пример с противоречиви постановления по едно от делата в Кърджалийско.

Разследванията по всички случаи продължават.

 

Последни новини

Румен Радев: Резултатите от изборите са победа на надеждата над недоверието

Румен Радев: Резултатите от изборите са победа на надеждата над недоверието

България Преди 54 минути

Той говори на брифинг, като подчерта, че окончателните резултати все още не са ясни

ЦИК обяви края на изборния ден в 21.00 часа

ЦИК обяви края на изборния ден в 21.00 часа

България Преди 1 час

В 23-ти МИР гласуването продължи до 21:00 часа заради опашки пред избирателни секции в район "Студентски"

Задържаха кмета на село Брежани за заплахи

Задържаха кмета на село Брежани за заплахи

България Преди 2 часа

Причината за задържането са отправени заплахи към член на секционна избирателна комисия

"Аполо" срещу "Артемис": Как се промени Земята за 58 години

"Аполо" срещу "Артемис": Как се промени Земята за 58 години

Любопитно Преди 3 часа

Когато командирът на "Аполо 8“ Франк Борман за първи път вижда обратната страна на Луната от прозореца на своя космически кораб през 1968 г., той е поразен от нейния пустинен вид

Здравето на зъбите зависи от едно важно правило

Здравето на зъбите зависи от едно важно правило

Любопитно Преди 3 часа

Едно бързо миене на зъбите не е достатъчно, за да поддържат зъбите ви блестящи и чисти. Плаката е лепкав филм, пълен с бактерии, които могат да ерозират зъбния емайл, причинявайки кариеси и други проблеми с устната кухина (като гингивит)

Въпрос за 24 трилиона долара: Кой притежава тези 100-годишни минни карти?

Въпрос за 24 трилиона долара: Кой притежава тези 100-годишни минни карти?

Свят Преди 4 часа

Колониални архиви в белгийски музей могат да отключат огромното минерално богатство на Демократична република Конго за американски минни компании. Кураторите обаче не бързат да съдействат

Слънцето ни „крещи“ постоянно, но ние не го чуваме: Любител астроном записа звука на изригване

Слънцето ни „крещи“ постоянно, но ние не го чуваме: Любител астроном записа звука на изригване

Любопитно Преди 4 часа

Магнитното поле на Слънцето се заплита и „пращи“ – чуйте преобразувания сигнал от едно от най-активните слънчеви петна за 2026 година

Тежка катастрофа на 1 км на АМ „Тракия”: Премазана кола на излизане от София

Тежка катастрофа на 1 км на АМ „Тракия”: Премазана кола на излизане от София

България Преди 4 часа

Движението към Бургас се извършва само в аварийната лента и през близка бензиностанция; на място са полиция, пожарна и линейка

МВнР: Изключително висока избирателна активност в чужбина

МВнР: Изключително висока избирателна активност в чужбина

България Преди 4 часа

Нашите дипломатически и консулски представителства са поръчали два пъти повече бюлетини спрямо предходните избори. Така се гарантира, че ще има достатъчно изборни книжа

Нови археологически находки хвърлят светлина върху историческата личност на Исус

Нови археологически находки хвърлят светлина върху историческата личност на Исус

Свят Преди 4 часа

Учени използват рентгенови технологии и физични анализи, за да потвърдят автентичността на ключови артефакти от I век

<p>МВР:&nbsp;Член на СИК пуснал 10 бюлетини, кметска дъщеря гласувала от името на други граждани</p>

Изборни схеми в Монтана и Кърджали: Член на СИК пуснал 10 бюлетини, кметска дъщеря гласувала от името на други граждани

България Преди 5 часа

Главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи актуални данни за обстановката в изборния ден и за постъпилите сигнали за нарушения

Виктор Орбан обвърза заема за Украйна от 90 млрд. евро с доставките по „Дружба“

Виктор Орбан обвърза заема за Украйна от 90 млрд. евро с доставките по „Дружба“

Свят Преди 5 часа

Унгария е готова да вдигне ветото върху европейската помощ, ако Киев възобнови транзита на руски петрол още в понеделник

<p>Ванс ли ще води делегацията на САЩ за преговорите с Иран</p>

Джей Ди Ванс ли ще води делегацията на САЩ за преговорите с Иран

Свят Преди 5 часа

Примирието между САЩ и Иран трябва да изтече в сряда

<p>Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна&nbsp;с бюлетини</p>

Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна с бюлетини

България Преди 5 часа

Причината за действията му е пропуск да постави задължителен печат върху отрязъците, което го е провокирало да разпечата кутията, за да поправи грешката си

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

България Преди 5 часа

РИК София е преценила и е преустановила машинното гласуване на две места в 23 МИР и на 3 места в 25 МИР

,

Андрю Лойд Уебър призна, че се лекува от зависимост към алкохола

Любопитно Преди 5 часа

Създателят на „Фантомът на операта“, „Иисус Христос суперзвезда“, „Котките“ казва, че в момента е в процес на възстановяване

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Урокът на Мари Константин - как бременността промени погледа ѝ към щастието

Edna.bg

"Малкълм: Животът не е честен": Защо актьорът, изиграл Дюи, отказа да се снима в продължението?

Edna.bg

Олимпиакос не се отказва, срази ПАО в голямото дерби

Gong.bg

Бенфика на Жозе Моуриньо завърза битката за титлата в Португалия с драматична победа над Спортинг

Gong.bg

ПАРАЛЕЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ: „Прогресивна България” с убедителна победа на вота

Nova.bg

Румен Радев: Печелим безапелационно, но недоверието в българската политика все още е голямо

Nova.bg