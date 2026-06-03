Улесняват отказа от сключвани от разстояние договори за финансови услуги

З аконопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, въвеждащ в националното законодателство изисквания на европейски директиви относно договорите за финансови услуги, сключвани от разстояние, бе одобрен на днешното заседание на Министерски съвет, съобщиха от пресцентъра на кабинета.

Законопроектът въвежда в националното законодателство изискванията на Европейския парламент и на Съвета от 22 ноември 2023 година за изменение по отношение на договорите за финансови услуги, сключени от разстояние.

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С приетите изменения се улеснява правото на потребителите на отказ от договорите, сключени онлайн, включително и на договорите за предоставяне на финансови услуги. Те предвиждат онлайн интерфейсът на търговеца да предоставя функционалност за упражняване правото на отказ от договорите от разстояние, пише в съобщението.

Законопроектът урежда и въпроси относно предоставянето на финансови услуги от разстояние. Заедно с възможността за отказ от договорите, сключени онлайн, се регламентира и предоставяне на преддоговорна информация, подходящи разяснения и забрана за прилагане на търговки практики, които могат да манипулират решението на потребителя.

Законопроектът въвежда в националното законодателство също изискванията на Директива на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2024 година по отношение на предоставянето на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход чрез по-добра защита срещу нелоялни практики и чрез по-добро информиране.

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Предложените промени имат за цел също да насърчат устойчивото потребление и разширяване на съдържанието на преддоговорната информация за потребителите относно наличието на законова и/или търговска гаранция на стоките, и на търговска гаранция за трайност на стоките, наличието на резервни части и на възможностите за ремонт на стоките.

Със законопроекта се допълва списъкът на забранени нелоялни търговски практики с конкретни практики, които се считат за нелоялни при всички обстоятелства.

Предложените промени в законопроекта целят повишаване нивото на защита на потребителите, подобряване прилагането на законодателството и пълното му съответствие с правото на Европейския съюз, се посочва в съобщението.