България

Сигнал за сделка с руски имоти в София, Валентин Златев: Всичко е законно

Мирчев заяви, че това трябва да бъде установено от ДАНС и прокуратурата

3 юни 2026, 22:00
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„Демократична България“ е подала сигнал до ДАНС и прокуратурата за предполагаемо нарушение на санкционния режим срещу Русия във връзка със сделка, свързвана с Валентин Златев, за придобиване на имоти в София. По тяхна информация те са собственост на Руската федерация и руска компания. Това съобщи в парламента депутатът Ивайло Мирчев, цитиран от NOVA.

В сигнала се настоява компетентните органи да установят всички факти и обстоятелства около случая и дали действително е налице нарушение на санкциите.

Мирчев твърди още, че въпросната сделка е била изповядана от нотариус, свързан с бившия шеф на Антикорупционната комисия Антон Славчев чрез неговата съпруга. Той добави, че процесът съвпада с период около смяна на ръководството на Агенцията по вписванията, което според него не е случайно.

Един от засегнатите имоти се намира на ул. „Шипка“ 20 в София, а има информация и за още два имота, също собственост на руски държавни структури, посочи депутатът.

ДАНС проверява имат ли санкционирани руснаци имоти в България

В отговор на въпрос дали липсата на плащане би представлявала нарушение на санкциите, Мирчев заяви, че това трябва да бъде установено от ДАНС и прокуратурата. 

По-рано днес от пресцентъра на Валентин Златев изпратиха позиция относно твърденията за имотни сделки:

„Всички сделки, по които страна е г-н Златев, са извършени при стриктно спазване на българското и европейското законодателство, отчитайки и следвайки изискванията на регламентите и режимите на Европейския съюз, както и на техните изменения и допълнения. Това е видно и от документите по сделките“.

Валентин Златев не е вече част от "Лукойл–България"

Валентин Златев е български бизнесмен, известен с дългогодишната си ръководна роля в енергийния сектор. Най-често името му се свързва с нефтената компания „Лукойл“ в България. Той беше дългогодишен генерален директор на „Лукойл България“ и ключова фигура в управлението на дейността на компанията в страната.

Източник: NOVA    
Демократична България Валентин Златев ДАНС санкции срещу Русия
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