Огнен ад край ТЕЦ „Бобов дол“: Пожар погълна стотици декари и фотоволтаични панели

Пожар във фотоволтаичен парк срещу ТЕЦ „Бобов дол“ е обхванал между 300 и 400 дка суха растителност и е увредил част от соларните панели.

На място работят шест противопожарни екипа и служители на ТЕЦ „Бобов дол“, но огънят все още не е локализиран и има риск да се разпространи към съседни терени.

Няма данни за пострадали хора, а причините за пожара и точният размер на щетите все още не са установени.

Пожар избухна в ТЕЦ „Бобов дол“

Пожар е възникнал днес следобяд във фотоволтаичния парк срещу ТЕЦ „Бобов дол“, в района на пътя Кюстендил – Дупница. Това съобщи за БТА говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка.

По първоначална информация огънят е обхванал суха растителност под соларния парк. На мястото са изпратени шест екипа на противопожарната служба, които работят по овладяването на пожара. В гасителните действия участва и екип от служители на ТЕЦ „Бобов дол“, които оказват съдействие на огнеборците.

Към момента пожарът е на площ между 300 и 400 дка, като огънят е увредил и фотоволтаичните панели в парка, чиято обща площ е около 1000 дка. Пожарът не е локализиран и работата на екипите продължава с цел да бъде ограничено разпространението му към съседни терени. Няма данни за пострадали хора. Причините за възникването на пожара все още не са установени, няма яснота и относно размера на засегнатата площ.