България

Огнен ад край ТЕЦ „Бобов дол“: Пожар погълна стотици декари и фотоволтаични панели

Шест екипа на пожарната гасят пламъците, които са засегнали и фотоволтаични панели.

4 септември 2026, 15:27
Огнен ад край ТЕЦ „Бобов дол“: Пожар погълна стотици декари и фотоволтаични панели
Източник: БТА
  • Пожар във фотоволтаичен парк срещу ТЕЦ „Бобов дол“ е обхванал между 300 и 400 дка суха растителност и е увредил част от соларните панели.
  • На място работят шест противопожарни екипа и служители на ТЕЦ „Бобов дол“, но огънят все още не е локализиран и има риск да се разпространи към съседни терени.
  • Няма данни за пострадали хора, а причините за пожара и точният размер на щетите все още не са установени.

Пожар избухна в ТЕЦ „Бобов дол“

Пожар е възникнал днес следобяд във фотоволтаичния парк срещу ТЕЦ „Бобов дол“, в района на пътя Кюстендил – Дупница. Това съобщи за БТА говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка.

По първоначална информация огънят е обхванал суха растителност под соларния парк. На мястото са изпратени шест екипа на противопожарната служба, които работят по овладяването на пожара. В гасителните действия участва и екип от служители на ТЕЦ „Бобов дол“, които оказват съдействие на огнеборците.

Към момента пожарът е на площ между 300 и 400 дка, като огънят е увредил и фотоволтаичните панели в парка, чиято обща площ е около 1000 дка. Пожарът не е локализиран и работата на екипите продължава с цел да бъде ограничено разпространението му към съседни терени. Няма данни за пострадали хора. Причините за възникването на пожара все още не са установени, няма яснота и относно размера на засегнатата площ.

Източник: БТА, Елица Иванова    
Пожар ТЕЦ Бобов дол Фотоволтаичен парк Соларни панели Кюстендил Дупница Огнеборци Суха растителност Щети Инцидент
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Сигнали за бомби в детски градини в Кюстендил и София, пет заплахи и в Ловешко

Сигнали за бомби в детски градини в Кюстендил и София, пет заплахи и в Ловешко

Салма Хайек на 60: Не се опитвам да изглеждам по-млада, това е друг вид красота

Салма Хайек на 60: Не се опитвам да изглеждам по-млада, това е друг вид красота

Трагедия във Варненско: 3-годишно дете почина по пътя за болницата след тежка катастрофа

Трагедия във Варненско: 3-годишно дете почина по пътя за болницата след тежка катастрофа

Дизелът в САЩ достигна рекордните $5,85 за галон

Дизелът в САЩ достигна рекордните $5,85 за галон

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Най-големият и луксозен EV на Skoda мина 936 км с един „ревервоар“

Най-големият и луксозен EV на Skoda мина 936 км с един „ревервоар“

carmarket.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 2 дни
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 2 дни
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 2 дни
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Детска свада прерасна в жесток побой - 43-годишен мъж е със счупен нос и комоцио

Детска свада прерасна в жесток побой - 43-годишен мъж е със счупен нос и комоцио

България Преди 30 минути

Мъжът бил нападнат, след като отишъл в парк да изясни конфликт между сина си и друго дете

<p>Стадо полудиви коне обикалят остров Кефалония - ето защо</p>

Стадо полудиви коне обикалят остров Кефалония заради недостига на вода

Свят Преди 46 минути

Животните търсят вода и храна в населени райони, по пътища и земеделски площи

Решаваща мисия за мир? Уиткоф и Кушнер отиват в Москва, след това в Киев

Решаваща мисия за мир? Уиткоф и Кушнер отиват в Москва, след това в Киев

Свят Преди 1 час

„Те се очаква да пристигнат в Москва, а след това да отидат в Киев на 5-6 септември“, заяви източник на агенция ТАСС

Теодор Ушев

Теодор Ушев представя новия си проект „Светлинни кутии“ на кинофестивала във Венеция

Любопитно Преди 1 час

Българският режисьор е сред малцината избрани на престижния филмов форум с амбициозна анимация за войната, свободата и съпротивата срещу мрака

Найджъл Фараж

Журналисти под прикритие заснеха хора на Фараж в изборен скандал за 500 хил. паунда

Свят Преди 2 часа

Висш съветник на Найджъл Фараж е предложил начин за заобикаляне на изборното законодателство с цел осигуряване на чуждестранно дарение от 500 000 паунда за партията Reform UK, според кадри от тайно заснети видеоклипове, излъчени от Channel 4

Кои са българите, задържани за атаката в Мюнхен

Кои са българите, задържани за атаката в Мюнхен

България Преди 2 часа

38-годишен мъж и 28-годишна жена са задържани след нападение със запалителни устройства до обекти на отбранителната индустрия; трети сънародник е изведен след щурм на спецчасти

Роберт Фицо и Румен Радев

Ядрена енергетика и сигурност: Какво договориха Румен Радев и Роберт Фицо

Преди 3 часа

Михаела Карабельова

„Разкази от Северозапада“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Хавиер Милей

Напрежението ескалира: Милей обяви санкции заради Фолкландските острови, какво разделя Аржентина и Великобритания?

Свят Преди 3 часа

Извънредното изявление на Хавиер Милей и новите икономически санкции пренаредиха геополитическата карта. От колебливата позиция на Доналд Тръмп до скандала на Световното първенство: Ето какво стои зад новата ескалация между Буенос Айрес и Лондон

Защо Доли Партън пазеше в тайна битката си с рака

Защо Доли Партън пазеше в тайна битката си с рака

Свят Преди 3 часа

Близките на кънтри легендата Доли Партън разкриха истинската причина тя да пази в пълна тайна битката си с коварното заболяване. Певицата е искала да спести притесненията на хората около себе си и да запази позитивизма до последния си дъх

Лили Иванова и Илияна Йотова

Лили Иванова застава зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент

България Преди 3 часа

Примата на българската естрада прие поканата на президента и заяви подкрепа за обединението на нацията

Снимката е илюстративна

Скандал във Вашингтон: Белият дом пусна аркадни игри, в които играчите арестуват имигранти

Свят Преди 4 часа

Администрацията на Тръмп зашити необичайния подход на официалния си уебсайт като „култура на забавление и победи“. Новите онлайн игри с депортации и строеж на гранична стена обаче предизвикаха вълна от остри критики

Професор Тодор Кантарджиев

„Хубавата козметика и алкохолът са магнит за комарите“: Проф. Кантарджиев за западнонилската треска в Гърция

България Преди 4 часа

Проф. Кантарджиев препоръча използването на репеленти върху кожата и дрехите, както и устройства против комари през нощта. При посещение на места с много комари е добре да се носят дрехи с дълги ръкави

Унизителен момент за Нина Добрев във Венеция; охраната я помоли да напусне червения килим

Унизителен момент за Нина Добрев във Венеция; охраната я помоли да напусне червения килим

Любопитно Преди 4 часа

Неприятна ситуация застигна Нина Добрев на филмовия фестивал във Венеция. Актрисата бе бързо отстранена от червения килим от охраната, а видеото от неловкия момент веднага предизвика вълна от коментари в мрежата

Намериха човешки останки във фургон край Стара Загора

Намериха човешки останки във фургон край Стара Загора

България Преди 4 часа

Сигналът е подаден от 36-годишен мъж, а при огледа е установено, че останките са на около 70-годишен човек. Полицията работи по изясняване на самоличността му

Meta блокира десетки профили на протестиращи срещу луксозен комплекс на Джаред Кушнер

Meta блокира десетки профили на протестиращи срещу луксозен комплекс на Джаред Кушнер

Свят Преди 4 часа

Журналистката Алесия Бурнази заявява в изявление, че Instagram е „единствената медия, в която албанците споделят ключова информация за „Революцията на фламингото“, наричайки случващото се „нова ера на дигитална репресия“

Всичко от днес

От мрежата

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

„Просто си върви!“: Член на кралското семейство си спомня как кралица Елизабет го е отпратила от вечеря

Edna.bg

Да опознаеш сянката си: как приемането на вътрешния ни свят носи спокойствие

Edna.bg

Очаквайте НА ЖИВО: Никола Цолов в квалификацията на Монца

Gong.bg

Унгарски нападател вариант за атаката на Левски

Gong.bg

Сигнали за бомби в детски градини и училища в няколко града на страната

Nova.bg

3-годишно дете загина след тежка катастрофа във Варненско

Nova.bg