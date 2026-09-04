Пожар гори в района на защитената местност „Пода“ край Бургас

Пожар е избухнал в горска територия между защитена местност „Пода“ и бургаския квартал „Крайморие“, зад приюта за кучета.

Огънят е низов, а сигналът за него е подаден около 16:22 часа.

На място работят четири екипа на пожарната, които продължават действията по овладяването и потушаването му.

Пожар в борова гора край Бургас

Пожар гори в района на защитена местност „Пода“. Това съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Николай Николаев. По думите му пожарът е низов и обхваща горска територия между защитената местност и бургаския квартал „Крайморие“, зад приюта за кучета.

На място работят четири екипа на пожарната служба. Сигналът за инцидента е подаден около 16:22 часа.

Продължава овладяването и потушаването на пожара.