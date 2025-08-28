Пожар пламна в "Национален парк Рила"

Три години по-късно: Бургас почете паметта на полицаите, пометени от автобус с мигранти

П ожар е възникнал в Рила планина на територията на Национален парк „Рила“, в района на симитлийското село Долно Осеново, каза пред БТА директорът на "Национален парк Рила" Красимир Андонов.

Той посочи, че в момента към мястото на пожара пътуват служители на благоевградския участък. Информирана е и пожарната служба и екипи също пътуват натам, посочи Андонов.

За утре се мобилизират екипи от още два паркови участъка, заяви още директорът.

По-рано днес пожар пламна и в района на Якоруда. От БДЖ съобщиха на официалната си страница, че има временно прекъсване на движението влаковете между гарите Белица и Якоруда, вследствие на дима в близост до железопътната линия.