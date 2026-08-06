Повдигнаха обвинения на бившия шеф на ВиК-Бургас

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Обвинения между родители на новородено и болница в София

Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинения на бившия изпълнителен директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и още двама служители на дружеството, предаде NOVA.

Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления, свързани с дейността им във ВиК - Бургас. След като обвиненията са били изготвени, Мирчев отново е бил задържан от служители на ГДБОП.

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Бившият директор на дружеството беше арестуван при специализирана акция в началото на юли. Около седмица по-късно той беше освободен срещу парична гаранция, а разследването беше изпратено в София, преди отново да бъде върнато на прокуратурата в Бургас.

Нова акция на ГДБОП във ВиК – Бургас

Случаят е свързан с проверка около обществени поръчки във ВиК - Бургас, включително договори за около 300 хил. евро за почистване на сондажи.