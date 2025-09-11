България

22-годишният Даниел Терзиев, обвинен за дерайлирането на трамвай в София, остава за постоянно в ареста

Кръвната му проба, взета след задържането му, е показала наличие на кокаин и марихуана

Обновена преди 42 минути / 11 септември 2025, 06:59
Член на МВР синдиката: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически

Член на МВР синдиката: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически
Плюене, бой, унижение: Малолетни нападнаха свои връстници в парка в Ботевград

Плюене, бой, унижение: Малолетни нападнаха свои връстници в парка в Ботевград
Гроздан Караджов: Държавата ще може да затваря атракциони при установена опасност

Гроздан Караджов: Държавата ще може да затваря атракциони при установена опасност
Протести в София и Русе след случая с пребития полицейски шеф

Протести в София и Русе след случая с пребития полицейски шеф
Промяна във времето – дъжд и градушки в четвъртък

Промяна във времето – дъжд и градушки в четвъртък
Пътници бяха държани 3 часа на борда на самолет в София

Пътници бяха държани 3 часа на борда на самолет в София
Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско
Родителите на обвинения за трагедията с АТВ в

Родителите на обвинения за трагедията с АТВ в "Слънчев бряг": Пробата на Никола е манипулирана

А пелативният съд в София потвърди определението на първата инстанция и остави за постоянно в ареста Даниел Терзиев, обвинен за инцидента с дерайлирал трамвай в София.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът гледа мярката на обвиняемия за инцидента с трамвая в София
8 снимки
трамвай инцидент съд
трамвай инцидент съд
трамвай инцидент съд
трамвай инцидент съд

Оставиха в ареста мъжа, обвинен за дерайлиралия трамвай в София

На 2 септември 2025 г. около 5:00 ч. трамвай по линия 22 с две мотриси дерайлира на столичното кръстовище на бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен Втори“. В инцидента нямаше пострадали хора, нанесени бяха материални щети.

Според съда са събрани достатъчно доказателства, включително свидетелски показания, от които в достатъчна степен се обосновава предположението, че Терзиев е съпричастен към деянието. Опасността от укриване произтича от действията му след инцидента, от това, че не е бил открит на познатите адреси, а опасността да извърши престъпление се извежда от това, че деянието е извършено в условията на изптитателен срок по влязла в сила присъда от март месец.

Млад мъж е обвинен за инцидента с дерайлирал трамвай в столицата

Защитникът на обвиняемия Дияна Деянова поиска от съда изменение на мярката в домашен арест. Според нея предположението, че Терзиев е извършил това, за което е обвинен, не е подплатено достатъчно добре с доказателства. Тя обясни, че той е бил в шок след станалото и е имал време да събере мислите си, но след това се е предал на органите на реда. Адвокат Деянова смята, че деянието не е извършено умишлено, Терзиев е искал да вземе цигарите на ватмана, бутнал е лоста, след това се е опитал да спре тръгналия трамвай.

Прокуратурата изрази несъгласие с тезата на защитата и поиска потвърждение на мярката. Терзиев два пъти е блъснал лоста на трамвая, като е разбирал какво върши, въпреки употребения алкохол, сочи експертиза, също така се е укрил, а и е осъждан, в изпитателен срок.

Пред съда Даниел Терзиев каза, че съжалява много.

Трамвай излезе от релсите в София, има материални щети
26 снимки
трамвай 22
трамвай 22
трамвай 22
трамвай 22
Източник: Константин Костов/БТА    
София трамвай Даниел Терзиев съд
Последвайте ни
Жестоко убийство на жена в Дупнишко, издирват извършителя

Жестоко убийство на жена в Дупнишко, издирват извършителя

Коя е Ерика Францве - съпругата на Чарли Кърк и кралица на красотата

Коя е Ерика Францве - съпругата на Чарли Кърк и кралица на красотата

Губим част от платения годишен отпуск

Губим част от платения годишен отпуск

Съюзник на Путин за евентуални санкции: „Просто ще ударим с ядрените си оръжия“

Съюзник на Путин за евентуални санкции: „Просто ще ударим с ядрените си оръжия“

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо хидратацията е важна за котките?

Защо хидратацията е важна за котките?

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 3 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 3 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 3 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж се крие в креслото зад вестника и се прави, че чете задълбочено. Жена му: - Виждам, че ме чуваш добре - колената ти треперят!…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Свят Преди 13 минути

Изцяло са забранени полетите за безпилотни апарати

Кралица Елизабет II в Ню Йорк през 2010 г.

Личната трагедия на кралица Елизабет II на фона на атентатите от 11 септември

Любопитно Преди 21 минути

На 11 септември 2001 г. тя беше в хола си в Балморал, хипнотизирана от катастрофалните образи, изливащи се от Ню Йорк, когато получава смразяващо телефонно обаждане

<p>Мъск е най-богатият американец с абсолютен рекорд&nbsp;</p>

Списъкът на Forbes 400 за 2025 г. на най-богатите американци: Мъск е най-богатият с абсолютен рекорд

Свят Преди 45 минути

Списъкът на Forbes 400 за 2025 г. на най-богатите американци: факти и цифри

Брус Уилис и Ема Хеминг през 2019 г.

Съпругата на Брус Уилис обмисляла развод преди диагнозата

Любопитно Преди 1 час

49-годишната Ема се е тревожила, че 70-годишният Брус е престанал да я обича или че се е превърнал в съвсем друг човек

„Веднага разбрах, че Чарли няма да оцелее“ - очевидец разказва за убийството на Кърк

„Веднага разбрах, че Чарли няма да оцелее“ - очевидец разказва за убийството на Кърк

Свят Преди 1 час

Свидетел на стрелбата разказа как ужаса от сцената е променил дори начина, по който чете приказки на дъщеря си

ПП-ДБ отказаха на Костадинов: Няма как да се качим на руското влакче

ПП-ДБ отказаха на Костадинов: Няма как да се качим на руското влакче

България Преди 1 час

Това каза в НС депутатът Ивайло Мирчев минути, след като лидерът на "Възраждане" предложи взаимна размяна на подписи за вотове на недоверие

Костадинов призова ПП-ДБ, МЕЧ и АПС да подпишат вота им на недоверие

Костадинов призова ПП-ДБ, МЕЧ и АПС да подпишат вота им на недоверие

България Преди 2 часа

"Необходими са ни още пет подписа", посочи лидерът на "Възраждане"

11 септември – историята на атентатите, жертвите и наследството 24 години по-късно

11 септември – историята на атентатите, жертвите и наследството 24 години по-късно

Свят Преди 2 часа

На този ден група атентатори самоубийци превзеха американски пътнически самолети и ги разбиха в два небостъргача в Ню Йорк, отнемайки хиляди човешки животи

Луната се свива: Тремори и пукнатини застрашават бъдещи мисии

Луната се свива: Тремори и пукнатини застрашават бъдещи мисии

Любопитно Преди 2 часа

Геологична активност разкрива пукнатини и трусове по Луната

Ким Чу-е заедно с баща си Ким Чен-ун

Ким Чен-ун затвърди дъщеря си като наследник на режима в Северна Корея

Свят Преди 2 часа

Севернокорейски представители са били забелязани да заличават всички следи след визитата на Ким и дъщеря му в Китай

Как протече "последният експеримент" дали Земята е плоска

Как протече "последният експеримент" дали Земята е плоска

Любопитно Преди 2 часа

През 2024 г. група се отправи към Антарктида, за да „сложи край на дебата за формата на Земята веднъж завинаги“

Принц Хари в Лондон на 10 септември

Чаят на надеждата: Помириха ли се крал Чарлз III и синът му принц Хари

Любопитно Преди 2 часа

След години на отчуждение баща и син се срещнаха за 54 минути в Лондон

Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училищата и детските градини

Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училищата и детските градини

България Преди 2 часа

Очаква се до петък да излязат резултатите от пробите за качеството на водата от разкрития първи сондаж, който търси нови водоизточници

<p>Затворени&nbsp;училища и търговски центрове: Какво става в руската&nbsp;Белгородска област</p>

Заради "масирано" украинско нападение с дронове: Руската Белгородска област затвори училища и търговски центрове

Свят Преди 2 часа

През нощта руската ПВО е унищожила 5 дрона, изпратени от Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Русия

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим Ал Тани

Премиерът на Катар: Бенямин Нетаняху уби всяка надежда за израелските заложници

Свят Преди 2 часа

„Действията, които (Нетаняху) предприе – не мога да ги опиша, но са варварски“, каза шейх Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим Ал Тани

Смъртта на Чарли Кърк: Шок и политически трус след стрелбата в университет в САЩ

Смъртта на Чарли Кърк: Шок и политически трус след стрелбата в университет в САЩ

Свят Преди 2 часа

Все още има много неясноти около инцидента, но ето какво знаем със сигурност

Всичко от днес

От мрежата

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg

Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Луиза Григорова-Макариев впечатлява с нова серия СНИМКИ по бански

Edna.bg

Жана Бергендорф анонсира връзката си с жена (СНИМКИ)

Edna.bg

Три шедьовъра в битка за короната: Кой е WINBET Гол на кръга?

Gong.bg

Идолът Роналдо с обещание към Доминик Собослай

Gong.bg

Желязков: Полемиката около еврото и членството ни в еврозоната е по-скоро политически въпрос

Nova.bg

Убийството на Чарли Кърк и епидемията от политическо насилие в САЩ: Реакциите след разстрела

Nova.bg