Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

21 октомври 2025, 06:26
Започва ремонт на 7-километров участък от АМ „Хемус“

Започва ремонт на 7-километров участък от АМ „Хемус"
Съветът за съвместно управление се събира, за да търси нова формула на кабинета

Съветът за съвместно управление се събира, за да търси нова формула на кабинета "Желязков"
Доц. Борислав Цеков: Ходът на ДПС е стратегически печеливш, кризата е в опозицията

Доц. Борислав Цеков: Ходът на ДПС е стратегически печеливш, кризата е в опозицията
Крум Зарков: Нуждаем се от организация, а тя се нарича управление на държавата

Крум Зарков: Нуждаем се от организация, а тя се нарича управление на държавата
Роднини на момчето, намушкано в софийски мол - Няма ли справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб

Роднини на момчето, намушкано в софийски мол - Няма ли справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб
Пробите за алкохол на загиналите край Созопол младежи са отрицателни

Пробите за алкохол на загиналите край Созопол младежи са отрицателни
Магазини на летище „Васил Левски“ в София с нарушения по евро закона, грозят ги глоби

Магазини на летище „Васил Левски" в София с нарушения по евро закона, грозят ги глоби
Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

С утринта във вторник на места в низините и поречията ще има намалена видимост.

Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в котловините и високите полета – до минус 2°, за София - около 1°.

Преди обяд ще бъде предимно слънчево.

Източник: НИМХ/Vesti.bg

През втората половина на деня високата и средната облачност ще се увеличи и вплътни. На отделни места в Рило-Родопската област и югоизточните райони ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и временно умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 16°.

Атмосферното налягане е и ще остане по-ниско от средното за месеца.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. На отделни места в Рило-Родопската област ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.

Източник: НИМХ/Vesti.bg

По Черноморието сутринта ще има намалена видимост. Облачността ще е разкъсана висока и средна, по-значителна в следобедните часове. Ще духа слаб и умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 47 мин. и залязва в 18 ч. и 35 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 48 мин. Луната в София изгрява в 7 ч. и 40 мин. и залязва в 18 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: новолуние.

В сряда и четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Вятърът ще е от юг-югоизток – слаб до умерен. Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните - между 17° и 22°.

Източник: НИМХ/Vesti.bg

В петък вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Облачността ще се увеличи и на места от запад на изток ще превали дъжд. През почивните дни ще се усили вятърът от юг-югозапад, особено в Източна България и северно от планините. Ще е топло за края на октомври с максимални температури предимно между 22° и 27°.

В събота ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, а в неделя от северозапад облачността ще се увеличава и вплътнява, по-късно през деня в западните райони ще започнат и валежи.

В понеделник, под влияние на средиземноморски циклон, ще бъде предимно облачно с повсеместни валежи от дъжд. Повишава се вероятността за значителни количества. Ще се усили вятърът от северозапад, в Източна България – от североизток, ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижават.

Източник: НИМХ    
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Съветът за съвместно управление се събира, за да търси нова формула на кабинета

Съветът за съвместно управление се събира, за да търси нова формула на кабинета "Желязков"

30-годишното търсене на обитаема „Земя близнак“

30-годишното търсене на обитаема „Земя близнак"

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

„Шкодата“ на Румен Радев обра овациите, а Dongfeng си направи ПР

„Шкодата" на Румен Радев обра овациите, а Dongfeng си направи ПР

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 2 дни
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
„Без царе": Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 2 дни
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 2 дни
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 2 дни

Американски съд постанови: Тръмп може да изпрати военни в Портланд

Американски съд постанови: Тръмп може да изпрати военни в Портланд

Свят Преди 15 минути

Магистратите смятат за вероятно президентът да е упражнил законно правомощията си

OpenAI стана "твърде голяма, за да се срине"

OpenAI стана "твърде голяма, за да се срине"

Технологии Преди 35 минути

Компанията старателно се вплита в ИТ гигантите и техните бизнеси

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Свят Преди 8 часа

Говорител на държавният секретар на САЩ заяви, че целта на днешния разговор е била да се постигне "трайно решение на руско-украинската война

След повторно преброяване на протоколите се пренареди общинския съвет в Пазарджик

След повторно преброяване на протоколите се пренареди общинския съвет в Пазарджик

Свят Преди 9 часа

От Общинската избирателна комисия в Пазарджик съобщават още, че са изпратили становище до ЦИК по случая

<p>Президентът Радев назначава трима нови посланици</p>

Президентът Радев назначава нови посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

България Преди 9 часа

Астана е една от столиците, за които от правителството се оплакаха, че Радев не разписва указ и така бави назначаването на нов посланик

<p>Стармър призовава Запада да &quot;парализира военната машина&quot; на Путин</p>

Киър Стармър призовава Запада да "парализира военната машина" на Путин

Свят Преди 9 часа

Стармър и представители на страните от т.нар. "Коалиция на желаещите" ще се срещнат в Лондон

Пищна сватба на дъщерята на висш ирански представител предизвика възмущение

Пищна сватба на дъщерята на висш ирански представител предизвика възмущение

България Преди 10 часа

Разкошната церемония в страна, потънала в икономическа криза, предизвика също така и много критики в интернет

<p>Ето кой грабна наградата Лекар на годината 2025&nbsp;</p>

Проф. Николай Габровски е лекар на годината за 2025 г.

България Преди 10 часа

Наградата беше връчена на проф. Габровски от вицепрезидента Илияна Йотова

Италианска бизнесдама почина след пластична операция в Турция

Италианска бизнесдама почина след пластична операция в Турция

Свят Преди 10 часа

Починалата бизнесдама е имала и две дъщери

Подводни археолози разкриха тайната на 200-годишен параход край Созопол

Подводни археолози разкриха тайната на 200-годишен параход край Созопол

Любопитно Преди 11 часа

Находката е крайно изненадваща, защото се намира на само 300 метра от един от най-известните плажове в града

Катастрофа затруднява движението на "Цариградско шосе"

Катастрофа затруднява движението на "Цариградско шосе"

България Преди 11 часа

Има леко пострадали

Макрон обяви среща на "Коалицията на желаещите" в Лондон - Зеленски също ще присъства

Макрон обяви среща на "Коалицията на желаещите" в Лондон - Зеленски също ще присъства

Свят Преди 12 часа

Междувременно Зеленски написа в "Екс", че "предстоят много срещи и преговори в Европа"

САЩ търсят конкуренти на SpaceX за мисията до Луната

САЩ търсят конкуренти на SpaceX за мисията до Луната

Свят Преди 12 часа

Програмата "Артемида“ на НАСА на стойност милиарди щатски долари целят американци да стъпят отново на Луната

"Незаконен нарколидер": Колумбия отзова посланика си в САЩ

"Незаконен нарколидер": Колумбия отзова посланика си в САЩ

Свят Преди 12 часа

Конфликтът беше предизвикан от ударите на американските военни сили срещу плавателни съдове, за които се предполага, че транспортират наркотици в региона

11-годишно момиче ранено от руски дронове в Украйна

11-годишно момиче ранено от руски дронове в Украйна

Свят Преди 12 часа

Руски дронове атакуваха региона на Днепропетровск

Нова методика повишава таксиметровите тарифи в София с 18,6%

Нова методика повишава таксиметровите тарифи в София с 18,6%

Свят Преди 13 часа

Ето какви са новите минимални и максимални тарифи, заложени в предложението

