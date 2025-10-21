Назначиха охрана на нападнатия в София прокурор и семейството му

Маскиран нападна с чук бившия зам.-градски прокурор на София до дома му

Проверката на Европрокуратурата в Община Пловдив била по сигнал на общински съветник

Радев: Правителството го е страх да заседава, а НС - да събере кворум

"Моля те, помогни ми… аз умирам“ - последните думи на Мартин, загинал при гонка

Киселова: Не се чувствам обидена от ничии думи, от утре НС започва работа

П о разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев семейството на прокурор Иво Илиев от днес е охранявано от служители на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) към Министерство на правосъдието. Това съобщиха от министерството.

Охранителен пост се разкрива и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев.

Маскиран нападна с чук бившия зам.-градски прокурор на София до дома му

СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя, се посочва още в съобщението.

Със заповед за незабавна охрана се организира защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев. Искането беше подадено днес до министъра на правосъдието и до градския прокурор на София.

Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от ГДО през 2024 г. във връзка с получени заплахи, като охраната му е била свалена по негово искане.

Прокурорът беше нападнат в понеделник вечер пред дома си с чук. От Асоциацията на прокурорите в България определиха в позиция нападението като недопустимо и брутално нападение срещу държавността.