Изненадващата част от тялото, която мъжете намират за секси, а жените крият

Дори мъжете, които харесват мускулести и атлетични жени, споделят, че намират корема за секси и го предпочитат пред изваяни коремни мускули

21 октомври 2025, 16:29
Изненадващата част от тялото, която мъжете намират за секси, а жените крият
Източник: iStock/Getty Images

П ротивно на разпространеното мнение сред жените, частта от тялото, която те често прикриват заради несигурност, е точно това, което мъжете намират за особено привлекателно.

Популярен чуждестранен уебсайт, посветен на фитнеса, проведе проучване за физическите характеристики, които мъжете и жените намират за привлекателни. Резултатите разкриха любопитен факт: една част от тялото, от която жените често се притесняват и се стараят да скрият, е отбелязана от мъжете като желана физическа черта. Тази част е коремчето.

Източник: iStock/Getty Images

Дори мъжете, които харесват мускулести и атлетични жени, споделят, че намират корема за секси и го предпочитат пред изваяни коремни мускули. Що се отнася до лицето, 87% от мъжете заявяват, че първо забелязват очите, последвани от устните. По-голямата част от анкетираните мъже потвърждават, че предпочитат жени със средностатистическо телосложение, като само 3% дават предимство на атлетичната фигура.

Друго проучване, проведено от фитнес сайт сред 2000 мъже, показва сходни резултати. 48% от участниците споделят, че харесват жени със закръглени форми, 22% предпочитат жени със средно телосложение, а останалите се ориентират към по-слаби и мускулести фигури.

А какво намират жените за привлекателно в мъжкото тяло? Макар да не крият, че обичат да гледат изваяни тела, повечето проучвания показват, че жените намират средностатистическото телосложение за най-привлекателно. Те нямат нищо против малко повече телесни мазнини, като много от тях предпочитат този тип тяло пред ясно изразените мускули.

Жените често отбелязват, че първо забелязват по-широките рамене и по-големия гръден кош при мъжете, като тези части от тялото привличат вниманието им най-много.

Източник: zadovoljna.dnevnik.hr    
