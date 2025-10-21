България

Прекъснаха заседанието за момчето, намушкало връстник в мол

Контактът с детето е труден, трудно е да контактува, да говори и да дава изявления

21 октомври 2025, 18:31
Прекъснаха заседанието за момчето, намушкало връстник в мол
Източник: БТА

П рекъснаха съдебното заседание, на което се решава дали 15-годишният обвиняем, който намушка друго момче в столичен търговски център, да остане за постоянно в ареста, съобщиха от пресцентъра на Софийския градски съд (СГС). 

"Снощи се видяхме с момчето, каза че съжалява", заяви пред журналисти служебният адвокат Николай Манчев, защитник на подсъдимия.

Контактът с детето е труден, трудно е да контактува, да говори и да дава изявления, обясни адвокатът. Това е физиологичен проблем, чакат се специалисти, които ще окажат съдействие, уточни Манчев.

Момчето, намушкано в софийски мол, е прободено в сърцето

Налага се задържаното за инцидента момче да бъде подпомогнато от специалист - логопед, за да продължи участието си в съдебния процес. Заседанието се гледа при закрити врата. На мярката за неотклонение присъства и бащата на подсъдимия. 

Повдигнаха обвинение на задържания, намушкал момче с нож в София

Припомняме, че на 19 октомври момче на 15 години беше намушкано в столичен търговски център. То бе транспортирано до болница "Н.И.Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало, въпреки усилията на лекарите.

Източник: БТА, Александра Крумова    
Съдебно заседание Убийство София
Прекъснаха заседанието за момчето, намушкало връстник в мол

Прекъснаха заседанието за момчето, намушкало връстник в мол

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 12 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 12 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 10 часа
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 11 часа

Всичко от днес

