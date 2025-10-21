Свят

Китайка откраднала историческо злато от френски музей

Тя е задържана в Барселона

21 октомври 2025, 15:21
Китайка откраднала историческо злато от френски музей
Източник: AP/БТА

К итайка е арестувана и обвинена в Париж за кражба на близо шест килограма злато с историческа стойност от Националния природонаучен музей във френската столица.

Обвиненията срещу 24-годишната жена са повдигнати на 13 октомври. Тя е задържана в Барселона на 30 септември въз основа на европейска заповед за арест, обясни Бекюо в разпространено изявление. Заподозряната е обвинена в кражба и участие в престъпен заговор.

Китайка е осъдена за най-голямата кражба на криптовалута в света

Кражбата от музея е извършена на 16 септември от „изключително професионален екип“, както тогава го определи директорът на Националния природонаучен музей в Париж. Престъплението беше извършено малко повече от месец преди дръзкия обир на бижута в Лувъра, станал в неделя.

Разследването показа, че задържаната е напуснала Франция в деня на взлома и се е готвила да се върне в Китай. По време на ареста си тя е опитала да се освободи от близо един килограм златни слитъци, съобщи Лор Бекюо, без да предоставя повече подробности.

Кураторът на Природонаучния музей е установил кражбата на изложените златни късове, след като служителка по почистването забелязала фрагменти от експонатите.

Шокираща версия за дръзкия обир в Лувъра

Откраднатото злато представлява самородни късове от благородния метал, сред които дарения от Боливия от XVIII век, от руския Уралски регион, подарени от цар Николай I през 1833 г., както и образци от Калифорния, датиращи от времето на Златната треска. Петкилограмов самороден къс злато от Австралия, открит през 1990 г., също е бил сред откраднатите ценности, уточни Бекюо, цитирана от АФП.

Общо са откраднати близо шест килограма самородно злато, като щетите се оценяват на 1,5 милиона евро (1,7 милиона долара). Историческата и научна стойност на експонатите обаче е „безценна“, добави тя.

Разследващите са установили, че две врати на музея са били разрязани с шлайфмашина, а витрина – пробита с помощта на горелка. Наблизо са открити инструменти, включително горелка, шлайфмашина, отвертка, газови бутилки и триони, посочва АФП.

Записи от охранителните камери показват как човек влиза в музея малко след 1:00 часа след полунощ и излиза около 4:00 часа сутринта, разказа Лор Бекюо. Разследването продължава, добави тя.

Националният природонаучен музей в Париж е част от голям научноизследователски комплекс, който включва няколко музея, лаборатории, библиотеки и паркове.

Източник: БТА, Анелия Узунова    
Кражба на злато Париж Музеен обир
