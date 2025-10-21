Украйна удължи военното положение и мобилизацията

В ърховната рада, украинският парламент, одобри законопроекти за продължаване на военното положение и общата мобилизация с още три месеца, считано от 5 ноември, предаде "Укринформ".

Законопроектът "За одобряване на президентския указ "За продължаване на военното положение в Украйна" беше подкрепен от 317 депутати.

Междувременно законопроектът "За одобряване на президентския указ "За продължаване на всеобщата мобилизация" получи 315 гласа "за".

В резултат на това периодът на военното положение и всеобщата мобилизация в Украйна беше продължен до 3 февруари 2026 г.

Припомняме, че на 24 февруари 2022 г. Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна. Същия ден беше въведено военно положение и обявена всеобща мобилизация. Оттогава парламентът в Киев гласува 17 пъти за продължаване на сроковете им.