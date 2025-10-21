Киселова: Не се чувствам обидена от ничии думи, от утре НС започва работа

"Миналата седмица беше урок за всички нас, че трябва да поставяме въпросите, които ни вълнуват, първо на Съвет на съвместно управление, а след това пред медиите. Това, което има да се казва между партньорите, ще бъде казано". Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова, която е на посещение в Кърджали.

Киселова увери, че още утре парламентът започва работа. И припомни, че всеки вторник в сградата на НС се правят срещи на Съвета на съвместно управление.

Радев: Правителството го е страх да заседава, а НС - да събере кворум

"Всеки от нас, с личното си поведение, трябва да помага да се гради държавността, не да се разгражда. Не се чувствам обидена от ничии думи. Докато съм председател на НС, ще изпълнявам задълженията си. Всички трябва да показваме с личен пример отношението към общините и държавата. Още утре ще заработи парламентът и ще обсъдим значимите въпроси, които са в дневния ред. Не виждам причина това да не се случи. Бюджетът е най-важното в следващите седмици. Трябва да се преодолеят всички недоизказани неща, които притесняват някои от колегите. В политиката има голяма динамика, въпросът за стабилността на кабинета трябва да надделее над партийно-политическия егоизъм", допълни Киселова.