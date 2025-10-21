България

Киселова: Не се чувствам обидена от ничии думи, от утре НС започва работа

Тя припомни, че всеки вторник в сградата на парламента се правят срещи на Съвета на съвместно управление

21 октомври 2025, 11:59
12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

"Моля те, помогни ми… аз умирам“ - последните думи на Мартин, загинал при гонка
Радев: Правителството го е страх да заседава, а НС - да събере кворум

Проверката на Европрокуратурата в Община Пловдив била по сигнал на общински съветник

Маскиран нападна с чук бившия зам.-градски прокурор на София до дома му

Жилищна сграда в Добрич пропада заради постоянни наводнения (ВИДЕО)

Жена твърди, че пиян служител на МВР е предизвикал катастрофа в Перник

"Сто души гледаха, никой не помогна": Близките на убитото в столичен мол момче искат доживотен затвор за задържания

"Миналата седмица беше урок за всички нас, че трябва да поставяме въпросите, които ни вълнуват, първо на Съвет на съвместно управление, а след това пред медиите. Това, което има да се казва между партньорите, ще бъде казано". Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова, която е на посещение в Кърджали.

Киселова увери, че още утре парламентът започва работа. И припомни, че всеки вторник в сградата на НС се правят срещи на Съвета на съвместно управление.

Радев: Правителството го е страх да заседава, а НС - да събере кворум

"Всеки от нас, с личното си поведение, трябва да помага да се гради държавността, не да се разгражда. Не се чувствам обидена от ничии думи. Докато съм председател на НС, ще изпълнявам задълженията си. Всички трябва да показваме с личен пример отношението към общините и държавата. Още утре ще заработи парламентът и ще обсъдим значимите въпроси, които са в дневния ред. Не виждам причина това да не се случи. Бюджетът е най-важното в следващите седмици. Трябва да се преодолеят всички недоизказани неща, които притесняват някои от колегите. В политиката има голяма динамика, въпросът за стабилността на кабинета трябва да надделее над партийно-политическия егоизъм", допълни Киселова.

CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна

Смразяващи първи детайли за тройното убийство в Бургаско

101-годишна жена работи 6 дни в седмицата

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Поредната перфектна буря, задава се нова криза с доставката на чипове

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 6 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 6 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 4 часа
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 5 часа

Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7“ в класните стаи

Свят Преди 27 минути

Изразът няма конкретно значение – може да означава всичко или нищо – но се разпространи масово в TikTok и Instagram

Еврото няма да донесе „европейски“ заплати

България Преди 31 минути

Очевидно работодателите са предпазливи, а инфлацията вече не е водещият фактор за тяхното решение

Инфлуенсърка почина след домашно раждане

Свят Преди 44 минути

„Беше най-голямата мечта на живота й да бъде майка. Тя го постигна“

Дъщерята на Антонио Бандерас каза „Да“ на приказна церемония

Любопитно Преди 44 минути

Стела Бандерас и Алекс Грушински сключиха брак в манастира La Abadía de Retuerta във Валядолид

<p>21 години затвор за мъжа, прострелял словашкия премиер Роберт Фицо (СНИМКИ)</p>

Свят Преди 1 час

Атаката се случи след правителствено заседание в град Хандлова

Убиецът на Джон Ленън: Не искам да бъда известен повече

Свят Преди 1 час

„Сутринта на 8-ми знаех. Не знам как, но просто знаех, че това ще бъде денят, в който ще го срещна и убия“

„Ти си проблемът!“: Бившият съпруг на Дженифър Лопес я обвини в изневяра

Любопитно Преди 1 час

Оджани Ноа беше женен за Лопес за по-малко от година през 90-те години

Камион се преобърна на АМ "Марица", движението е блокирано

България Преди 1 час

Инцидентът е станал при километър 23 в посока Свиленград

Оставиха в ареста Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в София

България Преди 1 час

При инцидента в столичния квартал "Христо Ботев" загина един човек, а друг беше сериозно ранен

Джо Байдън завърши лъчелечение за агресивен рак на простатата

Свят Преди 2 часа

„Татко беше невероятно смел по време на лечението си“, написа Ашли Байдън

Светло бъдеще или много пъти от същото? 

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 2 часа

Гледайте новия епизод на подкаста "Тройка по никое време" с гост Ружа Райчева

Ужасяващ момент в небето: Мистериозен обект разби предното стъкло на самолет и рани пилота

Любопитно Преди 2 часа

Да живее еклектиката! Винтидж мебели/Съвременни мебели

Малките неща Преди 2 часа

А времето е идеално за “разходки за находки”

Американският гросмайстор Даниел Народицки загина на 29 години

Свят Преди 2 часа

„Това е огромна загуба за света на шахмата“

Ужас в Бургаско: Млад мъж застреля три жени от семейството си, оцелялo е само малко дете

България Преди 2 часа

Четирима били простреляни, а само 7-годишният брат на заподозрения се спасил

Пиян мъж катастрофира с тротинетка в Бургас

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в понеделник в ж-к „Меден Рудник“

