Мъж от Пловдив отвлече и изтезава момиче в Германия, осъдиха го на 10 години

Русиков бе обвинен за отвличане, противозаконно лишаване от свобода, принуда, средна телесна повреда, нанесена по особено мъчителен начин

21 октомври 2025, 16:07
Мъж от Пловдив отвлече и изтезава момиче в Германия, осъдиха го на 10 години
Източник: БТА

П ловдивският окръжен съд наложи на подсъдимия Денис Русиков, обвинен в упражняване на системно насилие над приятелката си в Лайпциг, общо най-тежко наказание лишаване от свобода в размер на 10 години при първоначален строг режим. Магистратите го признаха за виновен по всички девет обвинения, съобщиха от пресцентъра на съда. 

Русиков бе обвинен за отвличане, противозаконно лишаване от свобода, принуда, средна телесна повреда, нанесена по особено мъчителен начин, и леки телесни повреди, извършени с особена жестокост спрямо Веселина Калчищарова в периода януари - август 2023 г. Сред обвиненията е причиняването на два пъти на лека телесна повреда на друга жена в условията на домашно насилие. Осмото обвинение е за закана с убийство, деветото - за това, че е откраднал златен синджир с висулки, златен пръстен, както и сребърно колие от половинката си. 

Пострадалата успяла да се върне в България със самолет, постъпила е в болница и е бил подаден сигнал в полицията. Насилникът е задържан от служители на МВР, след като се прибрал няколко дни по-късно в Пловдив, за да търси пострадалата и да я върне отново в Германия. 

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.

Източник: БТА, Ирина Шопова    
Денис Русиков Домашно насилие Пловдивски съд
ГЕРБ и ИТН предлагат ротационно председателство на Народното събрание

„Вярвах, че ще умра като секс робиня“: Шокиращите разкрития на Вирджиния Джуфре за принц Андрю

Министерството на финансите взе нов дълг за 300 млн. лева

„Никога няма да те убия“: Публикацията на Кристен Бел за годишнината ѝ шокира феновете

Пазарът на имоти продължава да расте

Само две автомобилни марки влизат в топ 10 на най-скъпите брандове в света

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Преди 10 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Преди 10 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Преди 8 часа
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Преди 10 часа

Последни новини

Изненадващата част от тялото, която мъжете намират за секси, а жените крият

Изненадващата част от тялото, която мъжете намират за секси, а жените крият

Любопитно Преди 50 минути

Дори мъжете, които харесват мускулести и атлетични жени, споделят, че намират корема за секси и го предпочитат пред изваяни коремни мускули

Комари са открити за първи път в Исландия

Комари са открити за първи път в Исландия

Свят Преди 1 час

Климатичната криза прави страната по-гостоприемна за насекомите

Китайка откраднала историческо злато от френски музей

Китайка откраднала историческо злато от френски музей

Свят Преди 1 час

Тя е задържана в Барселона

<p>Саркози в килия от&nbsp;9 кв. метра с душ, тоалетна и телевизор</p>

Саркози в затвора: 9 кв. метра с душ, тоалетна, телевизор и „Граф Монте Кристо“

Свят Преди 2 часа

Условията за бившия президент Саркози не се различават от тези за останалите затворници – 9 кв.метра, с душ и тоалетна. От днес Никола Саркози е най-известният затворник на Франция. Мненията за това са противоположни.

Сезонът на бургерите в Happy

Сезонът на бургерите в Happy

Любопитно Преди 2 часа

Радев: С еврото България ще бъде по-устойчива

Радев: С еврото България ще бъде по-устойчива

Свят Преди 2 часа

Радев: Присъединяването към еврозоната не е край на процеса, а начало

Близките на жертвите от наводненията ще получат 15 000 лв. помощ

Близките на жертвите от наводненията ще получат 15 000 лв. помощ

България Преди 2 часа

Решението беше взето по предложение на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов

Назначиха охрана на нападнатия в София прокурор и семейството му

Назначиха охрана на нападнатия в София прокурор и семейството му

България Преди 2 часа

ГДО ще пази още един магистрат, работил с него, обяви правосъдният министър Георги Георгиев

„Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“

„Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“

България Преди 3 часа

Не желаем да участваме, нито пряко, нито косвено, в преформатирано управление на България, съобщиха от формацията

Въпреки обещанията за равенство: Санае Такаичи назначи само две жени за министри

Въпреки обещанията за равенство: Санае Такаичи назначи само две жени за министри

Свят Преди 3 часа

Преди месец тя заяви, че балансът между мъжете и жените в правителството ѝ и в изпълнителния комитет на управляващата ѝ партия "ще бъде сравним с този в скандинавските страни"

Съпруг хванат в изневяра по неочакван начин в социалните мрежи

Съпруг хванат в изневяра по неочакван начин в социалните мрежи

Любопитно Преди 3 часа

Дъг Мартин

Бившият спортист Дъг Мартин почина след сбиване с полицаи

Свят Преди 3 часа

Мартин загубил съзнание след арестуването си на 18 октомври и починал в болница

Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

Свят Преди 3 часа

В рамките на пленарната сесия, лидерите ще обсъждат теми, свързани с укрепване на сигурността чрез подкрепа от НАТО

Петя Димитрова бе избрана за председател на УС на Фондация „Буров“

Петя Димитрова бе избрана за председател на УС на Фондация „Буров“

Любопитно Преди 3 часа

Тя се ангажира организацията да бъде двигател на образователни и финансови иновации

Бахрейн се включи в битката за Карлос Насар

Бахрейн се включи в битката за Карлос Насар

България Преди 3 часа

Олимпийският и трикратен световен шампион е обект на постоянен интерес от страна на богатите арабски държави

След убийството на 15-годишно момче: Митов се срещна с ръководствата на моловете в София

След убийството на 15-годишно момче: Митов се срещна с ръководствата на моловете в София

България Преди 4 часа

Ще бъдат обсъдени възможностите за оптимизиране на мерките за сигурност

Всичко от днес

