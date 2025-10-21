Свят

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Най-засегнат е град Ермонт, на около 20 км североизточно от Париж

21 октомври 2025, 07:15
САЩ търсят конкуренти на SpaceX за мисията до Луната

"Незаконен нарколидер": Колумбия отзова посланика си в САЩ
11-годишно момиче ранено от руски дронове в Украйна

Аятолах Хаменей отрече твърденията на Тръмп за унищожен ядрен капацитет

Шокираща версия за дръзкия обир в Лувъра

Израел отвори граничния пункт

Делегация на

Кремъл обясни защо срещата между Путин и Тръмп ще е в Будапеща

В незапно и силно торнадо връхлетя в понеделник няколко населени места северно от Париж, като повали три строителни крана и отнесе покриви.

Млад работник е загинал на строителен обект, а още четирима души са тежко ранени, предаде Франс прес, като се позова на властите.

Най-засегнат от внезапно формиралия се вчера следобед смерч е град Ермонт, на около 20 км североизточно от Париж, каза префектът Филип Корт, отбелязвайки, че става въпрос за "нещо като мини торнадо".

Пострадали са десет души, като един от тях, 23-годишен мъж, е починал. Той е бил служител на частна строителна компания, работила на споменатия обект, каза за АФП прокурорът на Понтоаз Гирек льо Бра.

Привечер префектурата съобщи за четирима ранени с опасност за живота и петима, чиито наранявания не са животозастрашаващи.

Видеоклипове, публикувани в X, показват как трите крана рухват един след друг в рамките на няколко секунди: единият на строителна площадка, втори върху медико-социално заведение, без да причини жертви, и трети върху жилищна сграда.

За справяне с последиците на място са изпратени 80 пожарникари, 50 полицаи и 20 души от службата за спешна медицинска помощ.

Източник: Десислава Иванова/БТА    
торнадо париж жертви ранени
23-годишен загина в катастрофа с три коли между Златица и Челопеч, твърди се, че е имало гонка

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Съветът за съвместно управление се събира, за да търси нова формула на кабинета

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

Котката киха и има сополи - какво да правим

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
