ISW: Русия не приема нищо освен капитулация на Украйна

Кремъл се опитва усилено да представи руските сили като безмилостно напредващи

21 октомври 2025, 21:48
ISW: Русия не приема нищо освен капитулация на Украйна
Източник: EPA/БГНЕС

В момента няма индикации, че Русия е готова да приеме нещо по-малко от капитулацията на Украйна. Русия е готова да изразходва значително количество оръжия, жива сила и време, за да постигне тази цел.Това се посочва в новия доклад на базирания във Вашингтон Институт за изследване на войната (ISW). 

Кремъл се опитва усилено да представи руските сили като безмилостно напредващи, а руската победа като неизбежна, предава "Фокус“.

Може ли Русия да победи във войната в Украйна

"Тези усилия са насочени към скриване на реалността, че руските войски постигат само минимални успехи с непропорционално висока цена на човешки ресурси и че е малко вероятно Русия да осъществи стратегически цели в краткосрочен или средносрочен план“, смятат от ISW.

Оттам не виждат признаци, Кремъл да е готов да приеме нещо по-малко от капитулацията на Украйна, а Руската федерация остава готова да изразходва значителни човешки, материални и времеви ресурси, за да постигне целите си на бойното поле, ако е необходимо.

"Кремъл промотира фалшив разказ, че Русия неизбежно ще завземе територията, която иска, и че Украйна следователно е отговорна за удължаването на войната, като отказва да се предаде. Руските сили обаче всъщност постигат пълзящи, малки териториални придобивки с много големи жертви. Русия, а не Украйна, многократно е демонстрирала, че отказът ѝ от компромис или участие в добросъвестни преговори е причината за липсата на мир“, подчертават от ISW.

Защо Путин няма никакъв интерес към мир в Украйна

Преди дни ръководителят на Съвета на резервистите на Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Иван Тимочко заяви, че руският президент Владимир Путин е уплашен дори от самите разговори за прехвърляне на ракети "Томахоук“ в Украйна и като претендира за Донбас, се опитва да разбере колко готови са световните лидери и Киев като цяло да направят отстъпки пред него.

Всъщност Путин оправдава така наречената ''Специална военна операция“, като казва, че тя е заради народа на Донбас.

Кремъл: Руските цели в Украйна може да се постигнат само с военна сила

Сега, според Тимочко, ако Путин не превземе Донецка област, той може да бъде свален от власт, ако не от руските политически елити, то от военните в Русия.

Източник: Фокус    
Русия война Украйна
