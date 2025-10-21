Журналист от NBC: "Преустановиха" срещата между Путин и Тръмп

П ланирането на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Будапеща в момента е "преустановено“. Това обяви днес журналистът на Ен Би Си Гарет Хаак в X, позовавайки се на източник в Белия дом.

"Планирането на срещата на върха Тръмп-Путин в Будапеща в момента е "преустановено", каза ми високопоставен служител на Белия дом", отбеляза журналистът.

Срещата Тръмп - Путин под въпрос

Той поясни, че телефонният разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров е бил "продуктивен", но президентът Тръмп смята, че "и двете страни все още не са готови за преговори, за да оправдаят провеждането им в момента", предава "Фокус".

Припомняме, че ден преди това "Ройтерс" съобщи, че срещата на върха между президента на САЩ и руския лидер в Будапеща е под заплаха поради отказа на Русия за незабавно прекратяване на огъня в Украйна.

Преговорите между Русия и САЩ за премахване на "дразнителите“ в двустранните отношения трябва да се проведат до края на есента, заяви в началото на октомври заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че техните дипломати водят "много задълбочена и сериозна“ работа по подготовката за предстоящата среща между р Путин и Тръмп в Будапеща.

Полският премиер Доналд Туск се обяви против провеждането на разговори между Владимир Зеленски и Путин в Будапеща.

"Ел Паис" писа, че предстоящата среща на Тръмп с Путин в Будапеща поставя ръководителите на институциите на ЕС и НАТО "в неудобно и неприятно положение", тъй като Путин и Тръмп възнамеряват да обсъдят руско-украинската война в страната от ЕС, но без участието на самия ЕС.

Москва: Почваме подготовка за среща на Путин и Тръмп

Датата 23 октомври беше предположена от руските медии като възможна дата за срещата между държавния секретар и ръководителя на Министерството на външните работи на Русия. Тя трябваше да се проведе, за да се подготви нова лична среща между Тръмп и Путин в Будапеща.

Конкретни причини за отлагането на срещата не се споменават, но един от анонимните събеседници на Гарет смята, че това се дължи на много различните възгледи на Рубио и Лавров за това какъв би могъл да бъде приемлив край на руско-украинската война.

Орбан: Готови сме за планираната среща между Путин и Тръмп

На 21 октомври от Кремъл обявиха, че "все още нямат представа“ кога може да се проведе срещата между Тръмп и Путин.