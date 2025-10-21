Свят

Журналист от NBC: "Преустановиха" срещата между Путин и Тръмп

Тръмп смята, че "и двете страни все още не са готови за преговори"

21 октомври 2025, 19:56
Журналист от NBC: "Преустановиха" срещата между Путин и Тръмп
Източник: EPA/БГНЕС

П ланирането на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Будапеща в момента е "преустановено“. Това обяви днес журналистът на Ен Би Си  Гарет Хаак в X, позовавайки се на източник в Белия дом.

"Планирането на срещата на върха Тръмп-Путин в Будапеща в момента е "преустановено", каза ми високопоставен служител на Белия дом", отбеляза журналистът.

Срещата Тръмп - Путин под въпрос

Той поясни, че телефонният разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров е бил "продуктивен", но президентът Тръмп смята, че "и двете страни все още не са готови за преговори, за да оправдаят провеждането им в момента", предава "Фокус".

Припомняме, че ден преди това "Ройтерс" съобщи, че срещата на върха между президента на САЩ  и руския лидер в Будапеща е под заплаха поради отказа на Русия за незабавно прекратяване на огъня в Украйна.

Преговорите между Русия и САЩ за премахване на "дразнителите“ в двустранните отношения трябва да се проведат до края на есента, заяви в началото на октомври заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че техните дипломати водят "много задълбочена и сериозна“ работа по подготовката за предстоящата среща между р Путин и Тръмп в Будапеща.

Полският премиер Доналд Туск се обяви против провеждането на разговори между Владимир Зеленски и Путин в Будапеща.

"Ел Паис" писа, че предстоящата среща на Тръмп с Путин в Будапеща поставя ръководителите на институциите на ЕС и НАТО "в неудобно и неприятно положение", тъй като Путин и Тръмп възнамеряват да обсъдят руско-украинската война в страната от ЕС, но без участието на самия ЕС.

Москва: Почваме подготовка за среща на Путин и Тръмп

Датата 23 октомври беше предположена от руските медии като възможна дата за срещата между държавния секретар и ръководителя на Министерството на външните работи на Русия. Тя трябваше да се проведе, за да се подготви нова лична среща между Тръмп и Путин в Будапеща.

Конкретни причини за отлагането на срещата не се споменават, но един от анонимните събеседници на Гарет смята, че това се дължи на много различните възгледи на Рубио и Лавров за това какъв би могъл да бъде приемлив край на руско-украинската война.

Орбан: Готови сме за планираната среща между Путин и Тръмп

На 21 октомври от Кремъл обявиха, че "все още нямат представа“ кога може да се проведе срещата между Тръмп и Путин.

Източник: Фокус    
Среща Тръмп-Путин Будапеща Руско-украинска война Доналд Тръмп Владимир Путин
Последвайте ни
Прекъснаха заседанието за момчето, намушкало връстник в мол

Прекъснаха заседанието за момчето, намушкало връстник в мол

Журналист от NBC:

Журналист от NBC: "Преустановиха" срещата между Путин и Тръмп

„Вярвах, че ще умра като секс робиня“: Шокиращите разкрития на Вирджиния Джуфре за принц Андрю

„Вярвах, че ще умра като секс робиня“: Шокиращите разкрития на Вирджиния Джуфре за принц Андрю

24 г. затвор за деца, намушкали момче в Турция

24 г. затвор за деца, намушкали момче в Турция

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Само две автомобилни марки влизат в топ 10 на най-скъпите брандове в света

Само две автомобилни марки влизат в топ 10 на най-скъпите брандове в света

carmarket.bg
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Ексклузивно

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 13 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Ексклузивно

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 13 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Ексклузивно

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 11 часа
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Ексклузивно

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 13 часа

Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скок в цените на такситата в София от януари

Скок в цените на такситата в София от януари

България Преди 37 минути

От бранша са на мнение, че увеличението не отразява всички налични разходи.

Украйна и Европа подкрепят призива на Тръмп, Русия - не

Украйна и Европа подкрепят призива на Тръмп, Русия - не

Свят Преди 2 часа

Европейските лидери призоваха също за увеличаване на натиска върху Москва

ГЕРБ и ИТН предлагат ротационно председателство на Народното събрание

ГЕРБ и ИТН предлагат ротационно председателство на Народното събрание

България Преди 4 часа

Стартирали са и конструктивни разговори между партньорите за Бюджет 2026

Министерството на финансите взе нов дълг за 300 млн. лева

Министерството на финансите взе нов дълг за 300 млн. лева

България Преди 4 часа

Общият размер на новия държавен дълг, набран на вътрешния и външния пазар през 2025 г., възлиза на около 17,1 милиарда лева

„Никога няма да те убия“: Публикацията на Кристен Бел за годишнината ѝ шокира феновете

„Никога няма да те убия“: Публикацията на Кристен Бел за годишнината ѝ шокира феновете

Любопитно Преди 4 часа

45-годишната актриса бе незабавно разкритикувана, тъй като октомври е месец за повишаване на осведомеността относно домашното насилие

Мъж от Пловдив отвлече и изтезава момиче в Германия, осъдиха го на 10 години

Мъж от Пловдив отвлече и изтезава момиче в Германия, осъдиха го на 10 години

България Преди 4 часа

Русиков бе обвинен за отвличане, противозаконно лишаване от свобода, принуда, средна телесна повреда, нанесена по особено мъчителен начин

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Стрелча

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Стрелча

България Преди 4 часа

Сигналът за произшествието е подаден около 12:20 часа.

Комари са открити за първи път в Исландия

Комари са открити за първи път в Исландия

Свят Преди 4 часа

Климатичната криза прави страната по-гостоприемна за насекомите

ЕП прие реформата на шофьорските книжки в ЕС

ЕП прие реформата на шофьорските книжки в ЕС

Свят Преди 4 часа

Тя ще насърчи притежаването на електронни книжки.

Изненадващите ползи от 1000 крачки след вечеря

Изненадващите ползи от 1000 крачки след вечеря

Любопитно Преди 4 часа

Открий как кратката вечерна разходка подобрява храносмилането, сърдечното здраве, психическото благополучие и качеството на съня

Китайка откраднала историческо злато от френски музей

Китайка откраднала историческо злато от френски музей

Свят Преди 5 часа

Тя е задържана в Барселона

<p>Саркози в килия от&nbsp;9 кв. метра с душ, тоалетна и телевизор</p>

Саркози в затвора: 9 кв. метра с душ, тоалетна, телевизор и „Граф Монте Кристо“

Свят Преди 5 часа

Условията за бившия президент Саркози не се различават от тези за останалите затворници – 9 кв.метра, с душ и тоалетна. От днес Никола Саркози е най-известният затворник на Франция. Мненията за това са противоположни.

Сезонът на бургерите в Happy

Сезонът на бургерите в Happy

Любопитно Преди 5 часа

Радев: С еврото България ще бъде по-устойчива

Радев: С еврото България ще бъде по-устойчива

Свят Преди 5 часа

Радев: Присъединяването към еврозоната не е край на процеса, а начало

Близките на жертвите от наводненията ще получат 15 000 лв. помощ

Близките на жертвите от наводненията ще получат 15 000 лв. помощ

България Преди 5 часа

Решението беше взето по предложение на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов

Назначиха охрана на нападнатия в София прокурор и семейството му

Назначиха охрана на нападнатия в София прокурор и семейството му

България Преди 5 часа

ГДО ще пази още един магистрат, работил с него, обяви правосъдният министър Георги Георгиев

Всичко от днес

От мрежата

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
1

Откриха потънал параход край Созопол

sinoptik.bg
1

Снежен леопард е най-новият обитател на Софийския зоопарк

sinoptik.bg

Братът на Марая Кери я съди за „лъжи и предателство“: Какво стои зад семейните им войни

Edna.bg

Тя се омъжи за най-добрия му приятел: Бившата съпруга на Кевин Костнър започна нов живот (СНИМКИ)

Edna.bg

Черноморец Бургас реши за Ангел Стойков

Gong.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори от Шампионска лига

Gong.bg

Колко ще ни струва да се качим на такси в столицата от 1 януари

Nova.bg

Европа и Украйна договарят 12 точки за мир — Тръмп може да оглави наблюдателния борд

Nova.bg