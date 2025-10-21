България

Външният министър: България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

"Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има такава среща, най-логично е за нея да се посредничи по всички възможни начини", заяви Георг Георгиев

21 октомври 2025, 08:31
Външният министър: България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща
Източник: БТА

Б ългария ще позволи на самолет, превозващ Владимир Путин, да премине през въздушното й пространство, за да улесни планираната среща между руския лидер и Доналд Тръмп в Будапеща по-късно този месец. Това съобщи външният министър Георг Георгиев, цитиран от европейската електронна медия Euractive.

"Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има такава среща, най-логично е за нея да се посредничи по всички възможни начини", заяви Георгиев пред журналисти в кулоарите на срещата на външните министри от Европейския съюз в Люксембург.

Кремъл обясни защо срещата между Путин и Тръмп ще е в Будапеща

"Как се предлага да се състои срещата, ако един от участниците не може да присъства на нея?", допълни той.

Български представител потвърди, че Москва още не е отправяла искане самолетът на Путин да прелети над страната.

България не граничи с Унгария. И Унгария, и България обаче граничат със Сърбия, която има силни исторически връзки с Москва. Преминаването през България на път за Будапеща би съкратило значително продължителността на полета на Путин.

Единственият друг маршрут, при който не се преминава през въздушното пространство на ЕС или Украйна, минава над Средиземно море, а след това над Черна гора или Албания, преди да се стигне до Будапеща през Сърбия, посочва "Юрактив".

Ако бъде поканен: Зеленски e готов за тристранна среща с Путин и Тръмп в Унгария

Срещата на върха, която беше обявена от Тръмп след телефонен разговор с Путин миналата седмица и за която все още не е определена дата, предизвика смесени реакции у лидерите на ЕС, припомня медията.

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас и няколко източно- и централноевропейски страни разкритикуваха насрочената среща, че изключва украинския президент Володимир Зеленски.

Но министри от много западни страни от ЕС, включително Нидерландия, Германия и Франция, изразиха колеблива подкрепа за срещата - първата лична среща между Тръмп и Путин след тази в Аляска през август.

Путин с нови условия за мир в Украйна

Десният лидер на Унгария Виктор Орбан многократно е критикувал подкрепата на ЕС за Украйна и насърчава силни връзки както с Путин, така и с Тръмп, откакто през 2010 г. отново стана премиер.

И България, и Унгария понастоящем са членове на Международния наказателен съд, който издаде заповед за арест на Путин заради участието му в депортирането на украински деца по време на войната.

През април тази година обаче Унгария обяви оттеглянето си от МНС, което ще влезе в сила от юни 2026 г.

Може ли Путин да бъде арестуван в Унгария

Орбан: Готови сме за планираната среща между Путин и Тръмп

Тръмп говори с Путин, ще се срещнат в Будапеща

Източник: БТА    
