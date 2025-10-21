Вкусно с :

Любопитно

Сезонът на бургерите в Happy

21 октомври 2025, 15:12
Сезонът на бургерите в Happy

Т ази есен Happy превърна бургерите в три последователни истории. Три кампании, три бургера и три преживявания, създадени за хора, които живеят бързо, обичат спорта, играта и онзи специален момент на споделена емоция.

Всичко започна на 16-ти септември, когато Red Burger изгря в менюто с цвят и много енергия. Сочен, смел и с вкус, който буквално "лети", вдъхновен от Red Bull и в отражение на дългоочакваното партньорство между двата бранда.

Това не е просто колаборация. Това е първото такова партньорство между Red Bull и ресторант в България, в което те дават не само името, но и пълното си доверие.

Когато енергията срещне вкуса — ражда се нещо незабравимо.Тайната не е само в комбинацията, а в соса — създаден да бъде единствен по рода си.

И когато Никола Цолов, лицето на Red Burger кампанията и новият голям български талант, обяви влизането си във Формула 2, всичко се подреди като по сценарий. Съвпадението направи проекта още по-грандиозен – сякаш енергията от пистата се пренесе в кухнята. А там, между пухкавото хлебче, сочното месо и онзи дяволски добър сос, се роди вкус, който изстреля всички ни на стартовата линия.

Две седмици по-късно Stella Artois Burger излезе на корта. Този път в компанията на Цветана Пиронкова – символ на елегантност и сила, на баланс между страст и спокойствие. Истинската му тайна е в соса – специален бирен сос, вдъхновен от Stella Artois. Фин, балансиран и с вкус на съвършенство. Тук всичко беше за споделяне – приятели, разговори, смях, вкусна храна, които се превръщат в поводи за нови истории.Точно както когато комбинираме две любими неща, два любими вкуса - Happy и Stella Artois.

И сега идва финалът. Coca-Cola Burger влиза в играта – последната глава в тази трилогия на бургери. Кой ще бъде лицето на кампанията? Все още пазим това в тайна, но очакването е почти толкова голямо, колкото и самите награди – почивка в Лапландия, ваучери, изненади и… да, нов сос, създаден специално за новия бургер, но винаги с онзи почерк на Happy.

Шеф-готвачите вложиха не само техника, но и въображение, за да уловят вкуса на най-разпознаваемата напитка в света и да го превърнат в сос. Именно той е нашият начин да разкажем историята на партньорството – без думи, само с вкус.

Източник: Happy    
Последвайте ни

Вкусно с :

"Само не доживотен затвор": Убиецът на Ангел от Пазарджик моли за по-ниска присъда

„Вярвах, че ще умра като секс робиня“: Шокиращите разкрития на Вирджиния Джуфре за принц Андрю

„Вярвах, че ще умра като секс робиня“: Шокиращите разкрития на Вирджиния Джуфре за принц Андрю

12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

Съпруг хванат в изневяра по неочакван начин в социалните мрежи

Съпруг хванат в изневяра по неочакван начин в социалните мрежи

Пазарът на имоти продължава да расте

Пазарът на имоти продължава да расте

pariteni.bg
Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Ексклузивно

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 8 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Ексклузивно

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 8 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Ексклузивно

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 6 часа
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Ексклузивно

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 8 часа

Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Близките на жертвите от наводненията ще получат 15 000 лв. помощ

Близките на жертвите от наводненията ще получат 15 000 лв. помощ

България Преди 54 минути

Решението беше взето по предложение на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов

Назначиха охрана на нападнатия в София прокурор и семейството му

Назначиха охрана на нападнатия в София прокурор и семейството му

България Преди 55 минути

ГДО ще пази още един магистрат, работил с него, обяви правосъдният министър Георги Георгиев

Дъг Мартин

Бившият спортист Дъг Мартин почина след сбиване с полицаи

Свят Преди 1 час

Мартин загубил съзнание след арестуването си на 18 октомври и починал в болница

Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

Свят Преди 1 час

В рамките на пленарната сесия, лидерите ще обсъждат теми, свързани с укрепване на сигурността чрез подкрепа от НАТО

Петя Димитрова бе избрана за председател на УС на Фондация „Буров“

Петя Димитрова бе избрана за председател на УС на Фондация „Буров“

Любопитно Преди 1 час

Тя се ангажира организацията да бъде двигател на образователни и финансови иновации

Бахрейн се включи в битката за Карлос Насар

Бахрейн се включи в битката за Карлос Насар

България Преди 1 час

Олимпийският и трикратен световен шампион е обект на постоянен интерес от страна на богатите арабски държави

След убийството на 15-годишно момче: Митов се среща с ръководствата на моловете в София

След убийството на 15-годишно момче: Митов се среща с ръководствата на моловете в София

България Преди 2 часа

Ще бъдат обсъдени възможностите за оптимизиране на мерките за сигурност

<p>Как Мелони засенчва Макрон на световната сцена</p>

Италия изпреварва Франция: Мелони засенчва Макрон на световната сцена

Свят Преди 2 часа

Докато Франция се бори с политическа нестабилност и обществени протести, Италия демонстрира стабилност и нарастващо международно влияние под ръководството на Джорджа Мелони

<p>Абсурдната диета на Vogue с вино и яйца от 70-те години</p>

Диетата „Вино и яйца": Налудничавият план за отслабване на списание Vogue от 1977 г.

Любопитно Преди 2 часа

Тридневният режим обещава загуба на около 2,5 кг.

Жена подпали жилищна сграда заради хлебарка, има жертва

Жена подпали жилищна сграда заради хлебарка, има жертва

Свят Преди 2 часа

Жертвата спасила двумесечното си бебе, но паднала от прозореца в опит да се евакуира

Близки на загинали в катастрофи излязоха на протест в Плевен

Близки на загинали в катастрофи излязоха на протест в Плевен

България Преди 2 часа

Повод за демонстрацията е съдебно заседание за катастрофа, станала преди две години на мястото, където загина и Сияна

Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо

Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо

Свят Преди 2 часа

Преди разговора с Путин Тръмп говореше по-остро срещу Русия в публичните си изявления

Задържаха в Стара Загора българин, издирван във Франция за убийство

Задържаха в Стара Загора българин, издирван във Франция за убийство

България Преди 2 часа

До 30 г. лишаване от свобода е най-тежкото наказание, което се предвижда по законите на Франция

Протест на близките на жестоко убития 21-годишен Ангел в Пловдив

Протест на близките на жестоко убития 21-годишен Ангел в Пловдив

България Преди 2 часа

Майката на жертвата настоява за доживотен затвор за убиецът

<p>Полша предупреди, че може да арестува Путин, ако се опита да прелети през въздушното ѝ пространство</p>

Полша предупреди Путин да не преминава въздушното ѝ пространство за срещата с Тръмп в Будапеща

Свят Преди 2 часа

Варшава заяви, че в такъв случай ще бъде принудена да изпълни международна заповед за арест

Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

България Преди 2 часа

На съвещанието ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност и нуждата от тяхното засилване

Всичко от днес

От мрежата

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Арсенал – Атлетико Мадрид: европейски дуел със заряд (Шампионска лига, 21 октомври)

sinoptik.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg

Братът на Марая Кери я съди за „лъжи и предателство“: Какво стои зад семейните им войни

Edna.bg

Тя се омъжи за най-добрия му приятел: Бившата съпруга на Кевин Костнър започна нов живот (СНИМКИ)

Edna.bg

Пълно мълчание след срещата по казуса "Вуцов"

Gong.bg

Ван Дайк с послание към играчите на Ливърпул

Gong.bg

Назначиха охрана на бития прокурор и семейството му

Nova.bg

12-годишно дете е ранено с нож в столично училище

Nova.bg